De vuelta a Acapulco: El camino hacia Trópico 2021

Pensamos que jamás diríamos esto pero, después de un buen rato de incertidumbre y año y medio de inactividad, por fin regresaron los festivales y conciertos a nuestras vidas. Por supuesto que esta noticia nos tiene muy contentos, pues ya nos hacía falta que estos eventazos volvieran para ver a nuestras bandas y artistas favoritos sobre el escenario. Sin embargo, hay espacios que nos emociona y mucho tener de vuelta en 2021, como el caso de Trópico, que tiene grandes planes para este año.

Desde 2013, este festival llegó a uno de los destinos turísticos favoritos y más populares de nuestro país, Acapulco, para armar una fiestota durante un fin de semana. Además de estar frente al mar y en la costa mexicana, nos ofrece una experiencia única al escuchar en un solo lugar a grandes nombres dentro de la industria musical y actos emergentes espectaculares. Con el paso del tiempo han crecido, haciendo que cada uno de los asistentes se sientan especiales durante estos días.

Como recordarán, en 2020 y por obvias razones, Trópico se tuvo que posponer. La verdad es que nos agüitamos un poco porque queríamos darnos el Acapulcazo acompañado de buena música. Afortunadamente, las condiciones permitieron que este 2021 regrese el festival y mucho más fuerte que nunca, con un cartel encabezado por artistas de distintos géneros para pasarla bomba, como Caribou, L’Impératrice, WhoMadeWho, Ed Maverick y hasta Mi Banda El Mexicano (ACÁ el lineup completo).

Por supuesto que nosotros no somos los únicos emocionados con que este espacio vuelva este año, las personas que lo hacen posible están ansiosas por revivir la magia del festival. Es por eso que antes de agarrar el traje de baño y el salvavidas para lanzarnos a Acapulco, tuvimos chance de platicar con Pepe Bezaury, uno de los organizadores de Trópico, quien nos contó sobre su regreso y el enorme camino que fue planear todo para que el próximo 3, 4 y 5 de diciembre vuelva la fiesta al puerto.

Organizar un festival musical no debe ser una tarea sencilla, y mucho menos si está posicionado dentro del público mexa como en el caso de Trópico. Como a muchos otros involucrados en esta clase de eventos dentro de la industria musical, en 2020 tuvieron que posponer todos sus planes. Y a pesar de que tenían la idea de armar algo un poco más íntimo, prefirieron guardarse para el siguiente año y al parecer, toda esa espera valdrá la pena en unos cuantos días:

“Creo que cada uno lo vivió de manera muy distinta. A Eco particularmente le pegó fuerte esta situación (la pandemia), pero nosotros que por ejemplo, solo hacemos uno o dos festivales al año, quizá no había tanta preocupación. Lo que sí vivimos juntos fueron las ganas de hacerlo. El año pasado pensamos en hacer otro formato, como una fiesta de mil 500 personas o algo así y con un lineup más chico. Lo consideramos hasta que en un punto dijimos que no era el año para hacerlo, no pasa nada si no lo hacemos y listo, nos enfocamos en el 2021”.