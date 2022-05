20 años: 20 datos curiosos del ‘Turn on the Bright Lights’ de Interpol

Podríamos hablar horas del rock neoyorquino de los dos mil, una escena riquísima que nos dejó grandes álbumes, un impecable gusto para vestir y, probablemente, el último gran movimiento del rock: el post punk revival. Pero en esta ocasión hablaremos de uno de los discos debuts más aclamados de las últimas dos décadas: Turn on the Bright Lights de Interpol. Un disco que sin duda sigue siendo de nuestros favoritos y que envejece como los buenos vinos.

Y para celebrar este gran disco, nos sumergimos en los ríos de Reddit, los océanos de YouTube y la literatura dosmilera para compartirles datos curiosos que seguro muchos ya conocerán, pero siempre se disfruta tenerlos todos en un mismo lugar. Aquí vamos.

Foto: Getty Images

1.- La icónica portada del Turn on the Bright Lights no es Nueva York

La fotografía que estableció la estética de Interpol con sus ya característicos colores, vibra oscura y misteriosa es un teatro en Londres. Según la revista NME, esta imagen fue capturada por Sean McCabe, quien en ese entonces trabajaba con el manager de la banda en MTV y fue éste quien le pidió contribuir con algo para el arte del álbum. McCabe ofreció esta solitaria toma en rojo que era parte de su colección personal, y el resto es historia.

Foto: Matador Records.

2.- Paul Banks renunció a la banda antes de lanzar Turn on the Bright Lights

Al inicio de la banda, Paul solo iba a tocar la guitarra, lo que le causaba cierta inconformidad pues él tenía su material como solista (que después de muchos años lanzaría como Julian Plenti). Por ello decidió dejar la banda pues sentía que no aportaba mucho, pero Daniel con la visión que le caracteriza le propuso ser el vocalista, él y Carlos Dengler lo escucharon cantar y se cerró el trato. Interpol tenía nuevo cantante.

¿Quién iba a ser la voz? Probablemente Daniel, quien en la sesión del disco debut se aventó a cantar en algunas rolas, siendo “PDA” la más conocida, pero acá te dejamos la versión demo de “Song Seven” donde se avienta una buena parte.

3.- Salió Turn on the Bright Lights pero aún eran músicos de medio tiempo

En junio de 2002, Paul Banks aún trabajaba en una cafetería, y cuando salió el disco, tanto él como el resto de los miembros de Interpol aún mantenían sus trabajos de día pues nadie les aseguraba que fuera a ser un éxito. El productor Peter Katis incluso le comentó a Pitchfork que, al estar mezclando el disco, Carlos Dengler le dijo: “Esto tiene que ser grande porque estoy cansado de ser pobre”.

Acá una probada de aquellos entonces cuando aún no decidían si renunciaban a su trabajo para dedicarse al 100 a la música:

4.- A Matador no le encantaron los primeros demos

Daniel Kessler, el guitarrista y “CEO” de la banda, había enviado demos a todas las disqueras posibles y todas los rechazaron, incluyendo Matador Records, según comentó en el libro Meet Me in the Bathroom de Lizzy Goodman. Pero Daniel no se dio por vencido y durante 18 meses siguió teniendo contacto con la disquera.

Esa persistencia dio frutos pues logró llamar la atención de Matador cuando grabaron su conocida Peel Sessions en el Reino Unido y consiguieron la anhelada firma. Estos demos vienen incluidos en la edición especial del décimo aniversario por si no le han echado oído.

5.- Se grabó en un estudio muy particular en Connecticut

En noviembre de 2001, Peter Katis (también reconocido por producir grandes joyas de The National) llevó a la banda a grabar su debut a Tarquin Studios, una vieja mansión estilo victoriana que fue en algún momento un hospital siquiátrico para niños.

Este estudio ubicado en Bridgeport, Connecticut, es también una residencia, pues en el piso de arriba está todo el equipo de grabación y el resto era una casa tal cual para que los músicos pudieran comer y dormir mientras estaban en su proceso creativo.

6.- ¿Las letras son autobiográficas?

Las composiciones de Paul Banks siempre han sido una interrogante y objeto de controversia. Como él mismo lo ha descrito, sus letras son una especie de cubismo, a veces son literales pero otras muchas no tanto. Si bien en ocasiones parecieran autobiográficas, él mismo reconoció que en su primer disco estaba más inspirado en historias ajenas que en sus propias vivencias pues era muy joven en ese entonces.

Por acá justo nos cuenta que las principales inspiraciones para este primer álbum fueron chicas, películas, gente loca y libros:

7.- “Untitled”, la canción perfecta para abrir un show

Daniel Kessler confirmó que la canción que inicia el disco fue especificamente creada para abrir los shows de sus primeras giras en clubes europeos. El título por sí solo refleja que lo veían más como un intro que como una canción parte del setlist; sin embargo, con las giras y el paso de los años, se ha vuelto una canción de culto para los fans y una de las que más suspiros arranca en los conciertos.

8.- ¿Quién es la chica que sale en el video de “Obstacle 1” de Interpol?

La misteriosa chica con pasos de baile muy particulares y que al parecer se electrocuta al final, es nada más y nada menos que Floria Sigismondi, la mismísima directora del video y también reconocida por sus trabajos con Marilyn Manson, The Cure, David Bowie, Incubus, Björk, y más recientemente Dua Lipa, entre muchos otros.

Y ojo, ella también fue la directora y escritora de la película The Runaways con Kristen Stewart y Dakota Fanning.

9.- “PDA” por poco se queda fuera del disco

“PDA” fue de las primeras canciones que escribió Interpol por allá de 1998, pero fue de las últimas en ser perfeccionadas a la hora de grabar el disco. Paul no le daba mucha importancia a la canción justo porque era vieja y de las primeras que compuso.

Según Kessler en una entrevista con Pitchfork, Banks ya había crecido como compositor por eso no le quería dar tanta importancia a la rola; pero fue Peter Katis quien les dijo que ahí estaba uno de sus primeros éxitos. Y tuvo razón, la canción fue el primer sencillo del álbum y una de las más coreadas por los fans actualmente.

10.- “Hands Away” es una historia homosexual

En una entrevista con el sitio The Four oh Five, Paul Banks confirmó que esta historia tiene tintes homosexuales con algunas referencias de bondage. “Es muy absurdo, es casi como una imagen de ensueño de un escenario que involucra homosexualidad y eso era muy radical para una canción de rock”.

Esta temática la volvió a confirmar Banks en otra entrevista con Q Magazine señalando que también contiene un poco de humor. Acá una presentación del 2002 justo un mes después del lanzamiento:

11.- ¿Están relacionadas “Obstacle 1” y “Obstacle 2”? Más o menos

Cuenta la leyenda, y Reddit, que “Obstacle 1” y “Obstacle 2” tienen una ligera relación: ambas canciones se escribieron después de un bloqueo creativo, por lo que la banda consideró que habían vencido a sus “Obstáculos 1 y 2” cuando crearon estas rolas. Estos nombres tentativos se quedaron como definitivos.

¿Otro dato curioso de “Obstacle 1”? Paul la escribió durante una visita a sus padres en Tokio.

12.- “Stella Was a Diver…” y el vaso con hielos

La historia lúgubre de Stella inicia con Paul Banks diciendo el título de la canción con un acento muy particular. ¿Es su acento británico? No, era él tomando su trago con un montón de hielos. El productor Peter Katis capturó el momento y decidió dejarlo porque… ¿quién no quiere escuchar a Paul Banks hablar con su boca llena de hielos? Siono.

13.- “The New” hizo llorar al productor, pero no al crush de Paul Banks

“The New” es la favorita de muchos, para otros es la mejor de su catálogo, para el productor Peter Katis fue una revelación que creció de a poco pues no le dio mucha importancia al principio, pero cuando escuchó una de las versiones finales se conmovió hasta las lágrimas.

Pero no todos estuvieron sorprendidos con la rola. Banks cuenta en Meet Me in the Bathroom (y en el video del XV aniversario que les dejamos más adelante) que en ese entonces le enseñó emocionado la rola en cassete a una chica con la que estaba saliendo: “Ella no lo entendió”. Ouch.

Te dejamos su famosa presentación en La Route Du Rock de 2001, antes de que se lanzara el álbum:

14.- “Leif Erikson” y la importancia de los títulos

“Leif Erikson” es una de las canciones que más teorías tiene respecto a la relación título-letra. Pero la verdad podría ser menos romántica de lo que pensamos.

Según el sitio Genius, Paul estaba escuchando la parte de los teclados de manera aislada cuando alguien mencionó que tenía un estilo vikingo, parecido a una película en el momento en que se acercan barcos vikingos, a lo que Paul respondió: “Oh, Leif Erikson”, en referencia al nombre de un explorador vikingo considerado como uno de los primeros europeos que llegó a América del Norte.

15.- “Specialist” salió en televisión pero no en el álbum

Una de las canciones de culto de la fanaticada de Interpol. “Specialist” apareció como demo en los primeros años, pero no resistió el corte final que dejaría la versión que conocemos de Turn on the Bright Lights, a pesar de que salió en el show The O.C. y fue incluida en el volumen 2 del soundtrack que trae otras joyas de la época.

Diez años después estaría incluida en la edición de aniversario para el gusto de todos los que la buscaban en ediciones internacionales. Es una rareza verla como encore en algunos shows en vivo, si la ven, atesórenla.

16.- ¿No cupieron en Turn on the Bright Lights? Hay espacio en Antics

Tantos años de composiciones no caben en un disco, por ello, algunas de las canciones que se grabaron en las sesiones de Turn on the Bright Lights se consideraron para su segundo álbum, Antics.

Por ejemplo, “Song Seven” y “A Time to be Small” aparecen como demos en la edición del décimo aniversario, pero la primera fue lanzada como lado b de “Evil”, mientras que la segunda sí aparece como el cierre de Antics. Acá les dejamos una versión de “A Time to be Small” de cuando iniciaba el milenio:

17.- ¿Es el disco favorito de Paul Banks?

Muchos lo califican como el mejor de Interpol, pero cuando Vice le pidió a Paul Banks ranquear sus entonces 6 discos, él lo colocó en segundo lugar. No por calidad, sino en general por todo el proceso que vivió la banda al grabarlo. “Hay mucho absurdismo, mucho de todo”.

Desde que se fundó la banda estuvieron escribiendo el material que se vio en el corte final, el periodo más largo para uno de sus discos, recordó. Pero también recordó lo fácil que fue el proceso de grabación y la emoción de su primer disco. “Fue un buen momento en nuestras vidas”.

18.- Es considerado uno de los mejores de la década de los dos mil

El Turn on the Bright Lights sigue siendo recordado como uno de los álbumes insignia de la época del post punk revival de Nueva York al inicio del milenio, resistiendo el paso de los años. En aquel entonces, el portal Pitchfork conocido por sus reseñas de discos, lo calificó con 9.5, además de aparecer en los diferentes conteos de lo mejor de la década.

El mismo Pitchfork ubicó a Bright Lights en el lugar 20 de los mejores discos de los dos mil, mientras que Rolling Stone en el lugar 59 del mismo conteo. Por su parte, The Guardian lo colocó en el puesto 50 de los mejores álbumes del Siglo XXI, y NME lo puso en el lugar 8 de la década y el 130 de los 500 mejores discos de todos los tiempos.

19.- Spoon e Interpol unidos por fechas, series y tours

¿Qué tienen en común Interpol y Spoon? Además de pertenecer a la misma disquera (Matador), también comparten aniversario de disco. Kill The Moonlight de Spoon fue lanzado el mismo 20 de agosto de 2002 que Turn on the Bright Lights, mientras que la canción “The Way We Get By” del mismo disco también salió en el show The O.C. pero en el volumen 1 del soundtrack.

En agosto de 2022, 20 años después, Interpol y Spoon harán una gira conjunta llamada Light, Camera, Factions que abarcará varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Foto: Atiba Jefferson

20.- Los mejores recuerdos del XV aniversario son de Ciudad de México

Para conmemorar el XV aniversario de su disco debut, Paul, Daniel y Sam hicieron un pequeño tour para tocar el disco en su totalidad. Era obvio que tenían una parada obligatoria en México debido a la gran conexión con el público, y aprovechando, grabaron las presentaciones en el Pepsi Center para luego lanzar un video conmemorativo en donde recuerdan cómo fue escribir Bright Lights y cómo fue tocarlo de nuevo y en orden después de 15 años.

Cada toma se veía a los fans mexicanos emocionados de vivir este disco como si fuera 2002, pues recordemos que su primera presentación en nuestro país fue hasta 2005 cuando ya traían Antics bajo el brazo. ¿El resultado de ese video? Una bonita carta de amor de Interpol a sus fans mexicanos con un agradecimiento al final a la Ciudad de México.

Acá se los dejamos para cerrar con broche de oro: