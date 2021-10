La angustia de crecer: La historia y el significado de “Stressed Out” de Twenty One Pilots

El debate sobre la generación millennial es polémico por todos lados… El autor Jason Dorsey define para la BBC a las personas englobadas dentro del concepto como aquellos “quienes tienen un mayor nivel educativo, pero muchos se sienten frustrados porque no pudieron alcanzar sus altas expectativas laborales debido a la crisis económica“.

Por ahí, algunos más describen les describen bajo la etiqueta de la ansiedad, de la facilidad para caer en deudas, de la complicación para establecer un patrimonio propio y encima de todo, dice Dorsey, esta generación se fragmenta entre ‘millennials viejos’ -aquellos que tienen 40 años y de alguna manera están educados a la antigua- y los ‘millennials jóvenes’, que son los que han crecido respaldados por el boom tecnológico de las redes sociales.

Independientemente de ello, todos y todas (o la gran mayoría) tienen básicamente el mismo problema. Y si tuviéramos que conceptualizar ese problema a través de la música, bueno, podríamos decir que “Stressed Out” de Twenty One Pilots sería uno de los himnos generacionales que mejor aterrizan la idea. Ahora te estarás preguntando por qué, así que te contaremos la historia detrás de la canción para entender qué onda con ello.

‘Blurryface’ el álbum y el personaje que definió a Twenty One Pilots

Hay muchas lecturas que se pueden hacer sobre “Stressed Out” y sobre lo que habla la canción de Twenty One Pilots. Su melodía eficazmente nostálgica y la lírica es capaz de despertar en el oyente cualquier cantidad de recuerdos de los días en que lo que menos nos pasaba por la mente era preocuparnos por la turbulencia de la vida adulta.

El coro del tema lo dice todo: Wish we could turn back time/To the good old days/When our momma sang us to sleep/But now we’re stressed out (“desearía que pudiéramos regresar el tiempo a los buenos días cuando mamá nos cantaba para dormir… pero ahora estamos estresados”). Inmediatamente, esta se convirtió en el track definitivo del disco Blurryface y en una de las más escuchadas del periodo 2015-2016.

Pero había un elemento de dicho álbum y en dicha canción que nos daba una idea todavía más certera de lo que significaba el disco y el tema en sí.

Como recordarán, en el video vemos a Tyler Joseph, compositor principal de Twenty One Pilots, encarnando al personaje conocido como Blurryface que le da nombre al disco. La historia es sencilla en el clip: él va a pasar el rato a la casa de su amigo Josh y realmente no hacen mucho más allá de tomarse un juguito en una banqueta, practicar un apretón de manos secreto y pasear en bicicleta por el vecindario. Una representación sencilla pero fiel de la niñez estadounidense que hemos visto en un sinfín de videos musicales, películas y series de TV.

Esos son definitivamente los ‘good old days’ de los que habla la canción. Pero las imágenes del video contrastan con la letra de la tema, que no es rebuscada y al contrario, es bastante directa en lo que busca expresar respecto a la angustia de crecer. “Me dijeron que cuando me hiciese mayor todos mis miedos se harían pequeños, pero ahora soy inseguro…“; “entre créditos estudiantiles por pagar y casas en los árboles, todos escogeríamos lo segundo”, canta Tyler en diferentes versos mientras Blurryface, en el clip, hace lo suyo.

¿Quién es entonces este personaje que tiene las manos y el cuello cubiertos de tinta y que protagoniza tanto el video como el concepto del álbum? En palabras del propio Joseph recogidas de una entrevista para MTV, es “un tipo que representa todas las cosas de las que yo como individuo -pero también de quienes están a mi alrededor- me siento inseguro… Es muy dramático, lo sé, pero me ayuda a adentrarme en ese personaje“, mencionaba Tyler en ese momento.

La inspiración detrás de “Stressed Out”: ¿Un himno millennial?

Es fácil identificar “Stressed Out” de Twenty One Pilots como una especie de himno millennial sobre la angustia que provoca crecer y adentrarse poco a poco en las complicaciones de la vida adulta. Para el momento de su lanzamiento, tanto Tyler Joseph como Josh Dun tenían 27 años y era como si un par de prodigiosos compositores entendieran lo que varios de sus oyentes estaban pasando en esta transición generacional.

Además, la canción fue todo un hito para la generación que comenzaba a popularizar Spotify. Extrañamente, el sencillo se convirtió en la primera pista de rock (así lo definió la industria musical a pesar de sus tintes cercanos al hip-hop) que sobrepasó el billón de reproducciones en dicha plataforma. Es justo decir que gracias a ello y a su desempeñó en listas y premiaciones, esta es una de las canciones clásicas de la década del 2010.

Debido al contexto que ya hemos mencionado en párrafos anteriores, la crítica no dudó en mencionarla como un himno millennial. ¿Estaba Twenty One Pilots de acuerdo con esa etiqueta? Para nada. En una entrevista con Billboard en 2016, Tyler Joseph rechazó rotundamente esa idea mencionando que no hablaba tanto como una cuestión generacional y que incluso su padre se identificaba con la canción.

Por otro lado, en esa misma charla con Billboard mencionó que “Stressed Out” es más bien una canción de añoranza y casi casi una carta donde recuerda una etapa de su juventud junto a uno de sus hermanos menores. “No estaba pensando en nada de eso. Estaba pensando en mi hermano, nuestra relación ahora y nuestra relación cuando estábamos creciendo. Fue mi único amigo durante gran parte de mi vida”.

El legado de la canción

La canción dejó un montón de simbolismos importantes como el ya mencionado apretón de manos secretos que se ve en el video, el cual de hecho se originó entre Tyler y Josh cuando andaban en alguna gira. Y ese, es solo uno de los aspectos importantes sobre la infancia añorada en “Stressed Out” y la eventual transición a la edad adulta.

Como sea, la canción rompió todas las listas en las que se incluyó, catapultó a Twenty One Pilots al estrellato masivo y los coronó con un premio Grammy que recibieron subiendo al escenario sin pantalones. Sin embargo, aunque el compositor principal de la banda lo niegue, su canción cuajó como un himno para una generación que, como dijimos, vive estresada por su contexto y lo que le ha tocado enfrentar. Ya cabrá en cada mente hacer su propia lectura, para bien o para mal, de lo que define a estas personas.

Y bueno, si somos justos, aunque la música también es el resultado de lo que se vive alrededor, no podemos delimitarla a una cuestión generacional. Por ello es que la obra de tantos artistas musicales ha perdurado con el tiempo, estén o no entre nosotros.

Chequen a continuación la entrevista que tuvimos hace poco con Tyler Joseph por el lanzamiento de Scaled & Icy, el nuevo disco de Twenty One Pilots.