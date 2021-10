¿Lo sabían? Esta es la historia detrás del nombre de Twenty Øne Pilots

Una de las duplas musicales más famosas en la actualidad es la conformada por Tyler Joseph y Josh Dun, quienes desde el 2011 comenzaron su camino en el mundo de la música bajo el nombre de Twenty Øne Pilots, banda que hoy por hoy logra llenar cualquier estadio, arena, auditorio o festival que a Joseph y Dun se les ponga enfrente.

Ya sea a través de discos icónicos y conceptuales como el ‘BlurryFace’ (2015), así como con canciones que se han convertido en himnos tales como “Ride” y “Stressed Out”, no hay duda de que Twenty Øne Pilots es una banda que se ha consagrado a través de los años, pues desde el 2009 Tyler y Josh han logrado estar en boca de todos.

Twenty Øne Pilots empezó hace 12 años

Como bien saben –sino acá les contamos–, Twenty Øne Pilots es una agrupación que se formó en la ciudad estadounidense de Columbus, en Ohio, por allá del año 2009. La banda comenzó formalmente como un trío conformado por Tyler Joseph, Nick Thomas y Chris Salih, estudiantes universitarios que comenzaron a buscar patrocinios y lugares donde pudieran tocar para darse a conocer.

Aunque a finales de ese mismo año Twenty Øne Pilots (conocidos como TØP, por sus siglas en inglés) lanzó un disco debut homónimo, fue hasta el año 2011 cuando la alineación cambió radicalmente con la salida de Nick y Chris, quienes le dejaron el paso libre a Josh Dun, el baterista de la banda e inseparable amigo de Tyler Joseph.

Y su nombre toma inspiración de una obra de teatro

A pesar de los cambios en su alineación, el nombre de Twenty Øne Pilots siempre quedó intacto. Y es justamente ese el tema que tocaremos hoy, pues la inspiración detrás del nombre es una obra de teatro bastante famosa que se ambienta en la Segunda Guerra Mundial. Una historia que, irónicamente, muchos aún no conocen.

El nombre de la banda fue escogido por el mismo Tyler, quien se inspiró al leer una obra de teatro titulada All My Sons, de Arthur Miller. La obra narra la historia de Joe Keller, un padre de familia que durante la época de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a vender piezas incompletas o defectuosas que se destinaban a la fabricación de aviones de guerra.

“All My Sons” es un recordatorio para el propósito de Tyler y Josh en la banda

Si bien el señor Keller hace sus ventas con tal de procurar el bienestar de su familia, todo cambia cuando se da a conocer que durante la guerra sus piezas defectuosas fueron las responsables de que varios aviones se estrellaran, lo cual trae como consecuencia la muerte de 21 pilotos estadounidenses. Esto inevitablemente comienza a traerle a Joe problemas en su familia.

Al final de la obra (no se las vamos a spoilear tanto), el señor Keller toma una decisión bastante dura con la que trata de eliminar el dolor y sufrimiento que le causó a su familia –en especial a uno de sus hijos– con la venta de las piezas de avión defectuosas, delito del que logra escapar ante la justicia, pero no de la decepción de sus seres queridos.

Así como el nunca olvidar tomar buenas decisiones en la vida, por más difíciles que sean

Es importante recalcar esta especie de lección en la obra, pues básicamente esa la base de todo lo que hace Twenty Øne Pilots. Y es que para Tyler Joseph, la obra de Arthur Miller refleja a la perfección cómo las decisiones del día a día pueden traer consecuencias morales a una persona, lo cual a su vez es un recordatorio de siempre hacer lo correcto.

“A veces, la decisión correcta puede no ser la que te beneficia en este momento, puede ser la decisión más difícil, puede ser la decisión que requiere más trabajo”, comentó Tyler Joseph en una entrevista con el sitio Under The Gun Review. “Básicamente, todos somos responsables de la preservación de nuestro gozo personal; pero la felicidad es diferente. La alegría no es circunstancial, la felicidad sí lo es”, mencionaba la banda en su página web oficial.

Un mantra que los fans de Twenty Øne Pilots conocen ya mejor que nadie

Para Joseph y Dun el nombre de la banda es un recordatorio de no tomar el camino fácil en la vida, pues al final uno sabrá que la decisión que tomó no fue sencilla, pero valió la pena. Un mensaje que TØP suele compartir a través de sus canciones que apoyan la idea de superar la depresión y encontrar tu propósito en la vida.

Ya conociendo este dato no nos extraña que el éxito de Twenty Øne Pilots vaya más allá de sus logros en los charts de música. En realidad viene de una banda que empatiza con sus seguidores y les hace saber que pueden salir del agujero de la depresión. Pero sobre todo, que les recuerda la importancia de hacer lo correcto siempre y evitarse conflictos morales en el futuro.