‘CALL ME IF YOU GET LOST’: Tyler, The Creator está llamado a ser un gurú del rap

A diez años del lanzamiento de Goblin, su disco debut, escuchamos a Tyler, the Creator transformado en un completo maestro transgresor del rap y rhythm and blues, un tipo tan confiado en su música y su identidad sonora que al parecer no tiene censura propia con temas que van de las convenciones sociales hasta a su sexualidad.

Ahora, con el sorpresivo lanzamiento de CALL ME IF YOU GET LOST, sucesor de IGOR (2019), Tyler nos lleva por un divertidísimo disco con dieciséis rolas que cubren su personalidad completa, al tener momentos tétricos, tiernos, intensos, calmados, y todo con el sello de su timbre de voz y varias colaboraciones

Tyler, The Creator: El mismo rapero comediante con una producción magnífica

Uno de los elementos que siempre llevan a escuchar cuanto antes en cualquier lanzamiento de Tyler, The Creator es la mezcla de una producción cuidada, junto con el humor ácido del californiano que imprime en letras inteligentes rapeadas casi sin respiros. Ésta combinación se mantiene intacta, y por momentos, como en “WUSYANAME”, Tyler se mofa de las canciones de amor cursis, hasta en la situación que presenta en su video:

Con la presentación de un personaje más en su universo, “Tyler Baudelaire” no escatima en este trabajo autoproducido, en el que comprueba una vez más que puede crear ideas, plasmarlas en composición y, por si fuera poco, producirlas de manera magistral. En “CORSO”, escuchamos los primeros beats intensos del disco, y nos deja ver que la repetición de “CALL ME IF YOU GET LOST” es un mensaje amplio que pareciera un grito de batalla a todos los raperos que pierdan el camino.

Lo mejor de dos mundos

La mente intensa de Tyler, The Creator puede proponerse pasar del rap obscuro, macabro y lanzado con furia (“LEMONHEAD”, “LUMBERJACK”), a una oda al rhythm and blues calmado minimalista y basado en sintetizadores; y ejecutar ambos con claridad en las ideas y llevándote de agitar la cabeza a bailar de un compás a otro.

De rolas con atmósferas tétricas y aceleradas, Tyler pasa a la inclusión de flautas con samples de pianos de jazz y beats profundos, junto con la participación del legendario Lil Wayne en “HOT WIND BLOWS”, lo que muestra su versatilidad, al darle un toque fino y con guiños al bossa a una rola de rap en la que sigue desafiando en sus letras a cualquiera que quiera dedicarse al género.

Sin miedo a cumplir con las convenciones

En medio de una escena que intenta tener cada vez más artistas que puedan insertarse en los conteos, o lanzar canciones “digeribles”, Tyler toma todas las convenciones sobre hacer hits y las avienta por la ventana. Muestra de ello, es una locura disfrutable de casi diez minutos llamada “SWEET / I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE”, en la que junto con sus colaboradores, nos invita simplemente a bailar y terminar con un rap entregado de manera precisa. Destacable en medio de un gran álbum:

A diferencia de IGOR, un compilado de canciones cortas pero efectivas, sin colaboraciones y directas, CMIYGL es una versión extendida de historias que Tyler trae en mente, con diálogos intermedios, muchos adlibs e intervenciones de los invitados a manera de diálogo, lo que se asemeja un poco más a Flower Boy (2017) pero con una estética mucho más enfocada en los finales de los setentas, con coros de apoyo (“SWEET / I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE”, “RISE!”) y muchos arreglos de décadas pasadas.

La burla y la autocrítica como temas principales

Tyler sabe que los medios, por lo menos en su país, tienen una afición hacia su vida personal, hacia interpretar su vestimenta, sus mensajes dobles, sus portadas y hasta atreverse a encasillar su identidad sexual. Es admirable que tome todas esas opiniones y a la fecha, siga jugando con lo que los demás creen de él.

A lo largo del disco, echa varios buscapiés sobre si prefiere a hombres o a mujeres, y deja ver al mismo tiempo que para su música, todo esto no importa, pero sí le causa mucha gracia que exista gente que no pueda ver más allá del chisme que genera su persona.

Afortunadamente, superado ese tema, la burla se inserta en las rolas en las que afirma que él está en la cima (“MANIFESTO”, “RISE!”, “BLESSED”).

El legado de una leyenda viva

En una época en la que las fórmulas para hacer rap parecen trilladas, en la que el mumble rap parece la regla absoluta y a lo que muchos aspiran, son pocos nombres en los que se pueden confiar para elevar el juego, y Tyler lo demuestra en todo el disco, pero en particular, “JUGGERNAUT”, un tema brutal en la que Pharrell Williams y Lil Uzi Vert se unen para crear una canción que seguro pasará a lo más relevante del año, como mínimo.

Despreciando lo falso, Tyler, The Creator se apropia de la producción para lo que puede ser su trabajo más completo a la fecha, y como en un buen viaje, evita cualquier turbulencia, y trabaja en las transiciones sutiles entre canciones que a la vez dan el sentido de unidad a la dieciséis rolas que componen CMIYGL.

No pueden quedar dudas que Tyler tiene un rol muy específico en el rap, y es uno de los artistas que más material novedoso generan en la escena, ya que cada disco que lanza trae consigo mucho aire fresco, que se aparta de los lanzamientos por cantidad, y se enfoca en expresar su identidad genuina, de la que esperamos mucho en los años por venir, incluido un regreso a México, tras su presentación en el Festival Ceremonia de 2014.

Tracklist

1.- SIR BAUDELAIRE (Ft. DJ Drama)

2.- CORSO

3.- LEMONHEAD (Ft. 42 Dugg)

4.- WUSYANAME (Ft. Ty Dolla $ign & YoungBoy Never Broke Again)

5.- LUMBERJACK

6.- HOT WIND BLOWS (Ft. Lil Wayne)

7.- MASSA

8.- RUNITUP (Ft. Teezo Touchdown)

9.- MANIFESTO (Ft. Domo Genesis)

10.- SWEET / I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE (Ft. Brent Faiyaz & Fana Hues)

11.- MOMMA TALK

12.- RISE! (Ft. DAISY WORLD)

13.- BLESSED

14.- JUGGERNAUT (Ft. Lil Uzi Vert & Pharrell Williams)

15.- WILSHIRE

16.- SAFARI