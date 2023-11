Lo que necesitas saber: ¿Qué tal está el show de U2 en The Sphere? Sopitas viajó a Las Vegas para vivir el concierto y presenta sus impresiones en Tutti Frutti.

Luego de varias semanas de expectativa, por fin logramos viajar a Las Vegas para vivir el nuevo show de U2 en carne propia.

¿El hype está justificado? ¡Totalmente! Es una experiencia única, sorprendente y, por momentos, confusa, ya que la inmersión es total debido a la extraordinaria pantalla de alta definición que presenta imágenes muy cercanas a la realidad.

Si han visto imágenes o videos en internet, créannos cuando decimos que definitivamente es algo que se ve mil veces más increíble en vivo.

Foto: U2

El concierto celebra los 30 años del lanzamiento de Achtung Baby, álbum que es ejecutado de principio a fin con varias reminiscencias a ZooTV, una legendaria gira de los años 90 que cambió por completo el futuro inmediato de los shows en vivo.

Sin ZooTV no hubiera existido The Eras Tour, Music Of The Spheres World Tour o Renaissance World Tour, lo que habla del enorme legado que aquel espectáculo heredó para la industria en general.

¿La residencia de U2 en The Sphere podría tener el mismo impacto? No tenemos una respuesta certera, pero sí creemos que el hecho de construir recintos masivos específicamente dedicados a música en vivo y no a deportes puede tener repercusiones enormes.

Tal vez, en unos cuantos años, este sea el nuevo estándar de las nuevas giras y conciertos más importantes del mundo, un estándar realmente inmersivo al que probablemente podamos asistir sin la necesidad de viajar gracias a los visores de realidad aumentada.

Foto: U2

Descubre el nuevo espectáculo de U2 en The Sphere

Esta semana en Tutti Frutti Podcast les presentamos nuestras impresiones de U2:UV Achtung Baby Live at The Sphere, un espectáculo imperdible que vale muchísimo la pena y que seguramente permanecerá en la memoria colectiva durante mucho tiempo.

¡Dale play al nuevo episodio! ¡Nos escuchamos la próxima semana!

Te puede interesar