Un show imperdible: 5 cosas que puedes esperar si ves a C. Tangana en vivo

C. Tangana no es un artista desconocido por el público mexicano, pero sin duda regresa a nuestro país con una nueva estela de éxito en este 2022. El rapero español redefinió su concepto musical e implemento un estilo determinante en álbum El Madrileño del 2021, experimentando con diferente tipos de estilos musicales y colaborando con una gran cantidad de artistas.

Entre el mes de marzo y en este comienzo de abril, Antón Álvarez -su nombre verdadero- se encuentra en tierras mexicanas pues ha venido a tocar en diferentes festivales del país. Y es justo decirlo: su puesta en escena es la de una producción como pocas. ¿Listos para verlo en el Ceremonia o en el Tecate Pa’l Norte?

C. Tangana y el entendimiento del concepto de ‘El Madrileño’

Ciertos artistas llegan a un punto en el que desean reinventar sus carreras. Ahí es cuando se disponen a componer un material discográfico que signifique un parteaguas en su trayectoria… y ese es el caso de C. Tangana con El Madrileño, un álbum que a grandes rasgos, podemos definir como un antes y un después en la carrera del rapero español.

Siempre cercano a la la música urbana, el trap y el hip-hop, el oriundo de Madrid decidió darle un giro a su proyecto a través del disco antes mencionado metiéndole tintes que van desde el rock hasta el flamenco, desde la bachata hasta el regional mexicano, la salsa y diversos ritmos caribeños. Y es que el abanico de artistas es espectacular: tenemos a exponentes jóvenes como Omar Apollo y Ed Maverick y Adriel Favela hasta leyendas como Andrés Calamaro, el guitarrista cubano Eliades Ochoa, el Niño de Elche, Jorge Drexler y más.

El concepto del disco no abandona la música urbana del todo, pero no es la parte esencial del material. Al contrario, es un disco que celebra los diferentes estilos de la música hispanohablante y en lo que respecta a España, se siente ese ambiente ibérico hogareño, el mismo que incluso impregna C. Tangana en su Tiny Desk.

Y es esa esencia la que precisamente lleva del álbum al escenario. La prueba está en el show que dio el pasado 20 de marzo en el Vive Latino (ACÁ nuestra reseña) y que se espera, replique en el Tecate Pa’l Norte en Monterrey y el Ceremonia en CDMX. Entonces, ¿qué podemos esperar de sus shows faltantes en nuestro país? Aquí les decimos.

Una producción bien trabajada e interesante

Si ustedes vieron y disfrutaron su Tiny Desk, entonces tengan por seguro que disfrutarán bastante el performance en vivo de C. Tangana. El rapero trae a la tarima el concepto de la tradicional sobremesa española y en ella, reúne a su equipo de músicos y acompañantes en algo que es más que un concierto; es como una cena familiar donde todos cantan y se acompañan, sonríen, brindan… se siente la comunidad entre cada miembro que se encuentra en el escenario.

Y no solo eso ya que también hay un interesante complemento teatral donde parece que hay meseros en un bar sirviendo los tragos. Algunos participan directamente en el show y eso, le añade a la presentación un elemento que si bien no es musical, le da un giro especial.

La presentación de un artista que rompe el molde del género urbano

El género urbano está plagado de artistas que se van a los lugares comunes y únicamente traen a la tarima un juego de escenografía con pirotecnia, bailarines con coreografías elaboradas pero predecibles y hasta ahí… El ibérico se sale del molde con su show y eso se agradece.

Con El Madrileño, C. Tangana se esmeró en no recurrir a esas presentaciones estilo J. Balvin (por poner un punto de referencia) donde la pista de acompañamiento vocal resuena y donde el show destaca más por el frenesí visual que por lo musical. El show de Tangana es elegante, vistoso también y no entierra la parte musical de ninguna manera. Se entiende que el disco se hizo para ser tocado en vivo sin pistas pregrabadas y con el apoyo visual como un complemento poderoso; no como punto central del show.

Invitados especiales

La ventaja de la visita de C. Tangana a México es que puede tener una buena baraja de invitados a la mano. Y no solo nacionales, sino alguno que otro de otros lares. En el Vive Latino, el español aprovechó para traer a Ed Maverick para tocar “Párteme la cara” y la emoción de la gente no se contuvo. Luego de muchas críticas incluso injustificadas, es bueno ver que el joven mexicano recibe tanto apoyo de otros artistas y del público de nuestro país.

Ahora que Tangana estará en el Ceremonia, tiene la oportunidad de coincidir en el festival con la argentina Nathy Peluso para cantar “Ateo”. El problema: el horario los coloca casi al mismo tiempo… pero todo puede suceder. Por otro lado, es más seguro que el dúo se encuentre en el Tecate Pa’l Norte… veremos si la sorpresa se da.

La presentación musical de C. Tangana y compañía de verdad cautiva

Tu tío rockero empedernido posiblemente te dirá que “eso ni es música, ni canta ni nada”. Pero más allá de esos señalamientos, hay que decir que el show de C. Tangana en realidad es muy bueno en lo que respecta a lo musical estrictamente. El rapero y su equipo de producción se ha esmerado en montar un grupo de músicos en vivo de alto nivel, los cuales manejan perfectamente cada estilo musical que se desarrolla en el repertorio.

Y hay de todo: guitarras eléctricas, otras acústicas, vientos, sintetizadores, percusiones varias y cantantes que de verdad elevan el performance en vivo. El fuerte del oriundo de Madrid no es el canto, sino el rap… pero no lo hace mal. ¡Ah! Y si quieren un detalle breve pero genial, ahí aguarden el intermedio en “Los Tontos” pues hacen un guiño a un temazo clásico de New Order