Así estuvo el show de Usher en el medio tiempo del Super Bowl LVIII

Lo que necesitas saber: Luego de mucha espera, Usher se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII. Acá les contamos cómo se puso su presentación.

Después de un montón de expectativa, por fin llegó el día que tanto esperaban los fanáticos de la NFL. Así es, se armó el Super Bowl LVIII, pero además de estar al filo del asiento con el tiro entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, les apostamos lo que quieran a que la gran mayoría le prendió al partido más importante del futbol americano para ver el show de Usher en el medio tiempo.

Desde septiembre de 2023, Apple Music (el nuevo patrocinador del espectáculo) confirmó que el cantante y productor estadounidense sería el encargado de prender al mundo mientras los equipos que se disputan el trofeo Vince Lombardi se toman un descanso. Y aunque dividió opiniones la elección de este artista, muchos decidieron darle chance para ver de qué era capaz en un espacio tan importante.

Apple Music anunció que Usher sería el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LVIII/Foto vía X: @applemusic

Usher causó expectativa antes de su presentación en el halftime

Semanas antes del encuentro entre los comandados por Patrick Mahomes y los de Brock Purdy, Usher calentó su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LVIII. Primero, publicó un video muy emotivo donde anunció que en este espectáculo tan especial, festejaría sus 30 años años de carrera. Además, por ahí también hubo cameos de figuras como J Balvin, LeBron James, Jung Kook de BTS y muchos más.

Por si esto no fuera suficiente, el cantautor estadounidense también lanzó otro clip donde Ludacris, Lil Jon y Taraji P. Henson –al puro estilo de The Hangover– se encargan de buscarlo después de una noche de fiesta loca en Las Vegas. Y sí, una vez más aparecieron invitados especiales, entre ellos el propio Balvin, Wesley Snipes, Anderson .Paak, Blue Man Group y hasta Criss Angel…

Finalmente llegó el momento del show de medio tiempo del Super Bowl LVIII

Casi al igual que los San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, Usher le cayó desde temprano al Allegiant Stadium de Las Vegas para prepararse para el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII. Pero después de media hora intensa donde ambos equipos se dieron con todo, y de regalarnos un partido emocionante, se fueron al descanso y llegó el momento de ver la presentación del también rapero.

En medio del estadio, el cantante y productor apareció con un traje blanco bastante vistoso, junto con un enorme séquito conformado por bailarines y una banda para armar un espectáculo que para ser honestos, nos dejó con un sabor agridulce. Aunque eso sí, como lo dijo antes, festejó a lo grande sus tres décadas de carrera sacando un popurrí con un montón de sus hits.

Usher durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII/Foto: Getty Images

No faltaron los invitados especiales en el show de Usher en el medio tiempo del Super Bowl LVIII

Usher arrancó con todo en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, armando una coreografía muy cool en el centro del Allegiant Stadium para “U Don’t Have to Call”, donde lo acompañó una banda universitaria y un montón de personas bailando junto a él. Por supuesto que no podían faltar los invitados especiales para este espectáculo. La primera de ellas fue Alicia Keys, quien arrancó en el piano cantando “If I Ain’t Got You” y después, ambos se unieron para echarse “My Boo”.

Más adelante le entró CeeLo Green cantando una parte antes de “Confessions” y “Confessions Part II”. El cantante siguió por un momento solito, cantando fragmentos “Think Of You” y “Snippet”, y patinando en medio del estadio. Pero luego de esto, H.E.R. apareció echándose un solazo de aquellos en la lira antes de que sonara “U Got It Bad”.

Alicia Keys fue una de las invitadas especiales de Usher en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII/Foto: Getty Images

Claro que para el show de Usher en el medio tiempo del Super Bowl LVIII, tenían que estar algunos de sus mejores amigos y compañeros musicales. Uno de ellos sin duda es Will.i.am, quien participó aventándose un pedacito de “OMG”, que definitivamente nos recordó a esa época donde éramos felices y no lo sabíamos.

Para cerrar con broche de oro, Lil Jon salió para cantar “Turn Down For What”, lo cual sirvió como intro para una de las rolas más esperadas del show de medio tiempo del Super Bowl LVIII: “Yeah!”, donde por supuesto que no podía faltar el mismísimo Ludacris. Definitivamente, no era lo que esperábamos, pero al menos, desempolvó algunas rolas que ya no teníamos en el radar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó el espectáculo?

Ludacris, Lil Jon, CeeLo Green y will.i.am acompañaron a Usher en el medio tiempo del Super Bowl LVIII/Foto: Getty Images

