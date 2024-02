Lo que necesitas saber: Usher es aficionado de los Atlanta Falcons.

Ni Taylor Swift, ni Harry Styles, mucho menos Shakira, el encargado de animar el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LVIII 2024 en Las Vegas será nada más y nada menos que Usher, quien le pondrá ritmo al juego entre Kansas City vs San Francisco.

El juego se celebrará el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium, el texano será el sucesor de Rihanna, quien se presentó en el show del 2023, cuando los Chiefs de la mano de Patrick Mahomes se llevaron el ‘Super Tazon’ tras derrotar 38-35 a las Águilas de Philadelphia.

“Es un honor”: Usher sobre el Super Bowl

Usher es uno de los artistas más influyentes en Estados Unidos y además es un gran fanático de los Atlanta Falcons, así que además de cumplir su sueño como cantante podrá hacerlo también como aficionado.

“Es el honor de mi vida añadir a mi lista sueños una exhibición en el Súper Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad” Usher sobre presentarse en el Medio Tiempo del Super Bowl

Usher ha vendido más de 80 millones de álbumes en los casi 30 años que lleva de carrera musical, sin embargo, también ha incursionado en el deporte como propietario de los Cleveland Cavaliers de la NBA.

Además de ser aficionado, también es dueño de un equipo de basquetbol y ahora se presentará en el Super Bowl, uno de los eventos más importantes para el género deportivo y musical.

Los invitados sorpresa de Usher

Usher no estará solo en el Show de Medio Tiempo en Las Vegas, ya que adelantó que tendrá algunos invitados sorpresa y aunque no quiso revelar nombres para mantener el misterio hasta el último minuto, podrían ser Lil Jon y Ludacris con quienes grabó su éxito ‘Yeah’ e incluso hasta Justin Bieber, ambos grabaron “Somebody To Love”. Hagan sus apuestas ¿Quienes serán los invitados?

“Creo que me lo puse fácil cuando decidí incluir artistas en canciones que se convirtieron en éxitos. Eso me dio la mayor inspiración. Definitivamente, he pasado por muchas ideas de quién podría pasar este momento conmigo” Usher, cantante

Imagen del video de “Yeah” de Usher. Foto: Captura de YouTube.

¿Quienes se han presentado en el Show de Medio Tiempo?

En los últimos años varios artistas han desfilado por los estadios de Estados Unidos para animar el juego más importante de la NFL.

Rihanna | 2023

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar | 2022

The Weeknd | 2021

Jennifer López y Shakira | 2020

Maroon 5 | 2019

Justin Timberlake | 2018

Lady Gaga | 2017

Coldplay | 2016

Katy Perry | 2015

¿Quién es Usher?

Yo sé que muchos de ustedes (a menos que sean fans de Usher) no ubican muy bien al texano, ni sus canciones y aunque en Estados Unidos es muy influyente y ha sido coach en The Voice durante varias temporadas, de esté lado no lo topamos mucho.

Usher Terrence “Terry” Raymond IV, nació en Texas en 1978 y fue en 1994 cuando comenzó su carrera, Usher ha destacado por su labor social.

Ha recaudado fondos mediante su fundación, New Look, con la que ayuda a jóvenes a que cumplan sus sueños y tengan más oportunidades.

Fue nombrado Ciudadano Global y ha luchado por acabar con la pobreza, contra el calentamiento global, además de exigir equidad entre la población. Ganador de varios premios GRAMMY, bailarín, empresario y filántropo, ese es Usher.

