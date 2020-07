Vampire Weekend lanza un nuevo EP de música en vivo ‘Live In Florida’

Buenas noticias para todos los fanáticos de Vampire Weekend, para los amantes de la música en vivo, y para todos los aburridos que se encuentran en casa. La banda liderada por el querido Ezra Koenig acaba de lanzar un nuevo EP de música en vivo titulado Live In Florida.

El nuevo EP presentado llega como un balde de agua fresca para estos días en los que la música nos tiene aferrados a la salud mental. Live In Florida tiene seis rolas que fueron gradabas en un par de conciertos en St. Augustine y Miami en 2019.

Por aquí no encontraremos música nueva de Vampire Weekend. Recordemos que Father of the Bride, su cuarto disco de estudio, salió apenas el año pasado (después de más de seis años de silencio). Desde entonces –y hasta la cuarentena– se han dedicado a presentarlo en los escenarios de todo el mundo. Para escuchar nuevo material tendremos que esperar un poco más por lo que nos dicta la experiencia.

Pero vaya las joyas que trae este EP. incluye grabaciones de “Sunflower”, “How Long?” Y “2021”, de su último álbum Father of the Bride, además de favoritos del pasado como “A Punk” y “White Sky”.

Sobre el EP, el baterista Chris Tomson dijo en el comunicado oficial de lanzamiento: “Vampire Weekend ha tenido una relación larga y saludable con los fans de Florida, y el pasado verano (en) Miami y St. Augustine, no fue diferente. Estos espectáculos fueron un poco pegajosos en la humedad de agosto, pero me divertí mucho tocando y las vibraciones de la multitud siempre ayudan (especialmente, pero no se limitan a, la ayuda inspirada de Nick de Orlando en” A-Punk “). Estos espectáculos se quedaron conmigo como una salsa de pimienta de O’Steen’s o un Cubano Doble de Enriqueta’s”.

En mayo, el líder de Vampire Weekend, Ezra Koenig, celebró el primer aniversario del Father of the Bride al interpretar una mezcla de canciones en The Tonight Show. También han lanzaron tres canciones de la sesión de grabación del disco y que aparecieron en la versión japonesa del álbum. La que más llamó la atención fue “Lord Ullin’s Daughter”, una rola en la que Vampire Weekend colabora con el actor inglés, Jude Law.

La chulada que nos presenta hoy Vampire Weekend la podemos escuchar exclusivamente a través de Amazon Music. Aquí abajo se los dejamos para que no pierdan un segundo en escucharlo así como la rareza “Lord Ullin’s Daughter”.