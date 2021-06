Vanessa Zamora y Caloncho nos invitan a soltar un amor en la rola “Optemos”

Llegó el viernes y con él, un montón de estrenos musicales. Mientras todo vuelve a la normalidad dentro de la industria y tanto los festivales como los conciertos que quedaron pendientes vuelven a nuestras vidas, un montón de artistas se siguen rifando como los grandes lanzando rolas nuevas. Y México por supuesto que no es la excepción, pero ahora Vanessa Zamora nos dejó con el ojo cuadrado colaborando con ni más ni menos que Caloncho.

En 2019, la cantautora de originaria de Tijuana nos presentó una versión en piano de su más reciente material discográfico, Tornaluna. Sin embargo, el año pasado y parte de este se la ha pasado bastante activa, entre ellas componiendo y presentando varias canciones como “No Jaló” junto a Sabino, “Psilocibina”, “Te choca te checa” con Jona Camacho”, “Ayer” y “Dejarnos Ir” con la participación de Juan Pablo Vega.

Pero ahora y después de tantas cosas que nos ha mostrado en los últimos meses, Vanessa Zamora sorprendió lanzando una canción llamada “Optemos”, con uno de los músicos más queridos de la escena mexicana, Caloncho (quien por cierto, recientemente covereó “Corazón Atómico” de Zoé”, ACÁ se las dejamos). Y a pesar de tener estilos muy diferentes, ambos lograron crear una combinación única y llena de melancolía.

La canción tiene ese toque nostálgico que te hará reflexionar sobre aquellas relaciones donde de plano ya no te sientes cómodo y sigues con esa persona solamente por la costumbre y los buenos momentos, pues en palabras de Vanessa, la letra “narra la historia de un soltar mutuo, y de entender que te tienes que ir de donde estás para poder seguir evolucionando”. Si ustedes andan pasando por algo similar, seguro les ayudará.

La música también es muy interesante, pues a pesar de que se basa en una guitarra acústica, por ahí entran unos beats que le dan otro enfoque al tema y que se mezclan a la perfección con las voces de ambos. Sobre la inspiración de esta rola, Vanessa Zamora comentó lo siguiente:

“‘Optemos’ es una canción que escribí durante un momento de incertidumbre y desconexión conmigo misma. Inspirada en despertar todos los días en piloto automático y creyéndome la mentira de que estoy feliz en un lugar que no me permite crecer. Es la asimilación de que ya no eres feliz y que cada vez que esa persona te dice “mi amor”, es como si se te olvidara amarte a ti mismx.”