Así se puso Views For Bees con Enjambre: ¡Con Meet & Greet y hasta tips para cuidar a las abejas!

Porque no podemos pensar en un mundo sin abejas – sí, las abejitas están declaradas en peligro de extinción – Cucapá y Enjambre se rifaron con el concierto con causa Views For Bees el pasado miércoles 2 de junio, un eventazo que no solo nos regaló el primer show presencial de la banda, sino también nos permitió hacer conciencia sobre el presente y el futuro en el planeta.

Para empezar, el show estuvo diseñado para que estuviera al alcance de todos de manera gratuita, solo bastaba con unos cuantos taps y ya estabas registrado para ver el evento en línea, pero acá donde estuvo chido fue que algunos de los registrados en CDMX participaron por un acceso presencial en donde se viviría un ambiente íntimo y con sana distancia en el Foro Indie Rocks! ¡Toda una chulada!

¿Y cómo se ayudó a salvar a las abejitas? Pues acá la que se puso guapa fue Cerveza Cucapá, pues por cada view en el streaming donó $5.00 a Efecto Colmena, una asociación civil comprometida en la protección y resguardo de nuestras amiguitas. Además, durante el show virtual se pudieron ver notitas especiales con mensajes ilustrativos sobre el cuidado de estos bichitos encargados de polinizar y lograr un equilibrio en los ecosistemas.

Entre los tips que nos compartieron destacaron el poner bebederos al aire libre porque ellas también necesitan agua como nosotros para subsistir; ¡y ojo! no dañarlas si se nos acercan, lo mejor es permanecer quietos y ellas solitas se alejan. ¡No les avientes la voladora!

Y pues sí, todos muy contentos por ayudar a las abejas, pero los que estaban felices eran los fans de Enjambre que se ganaron su entrada presencial, ya que fue la oportunidad de disfrutar del primer concierto en esta modalidad de la banda de rock mexicano, y aún más los pocos afortunados que se ganaron un Meet & Greet, donde pudieron convivir con ellos.

Ahhh pero OJO, ellos no serán los únicos afortunados, pues Enjambre y Cucapá andan con todo y también están rifando esta guitarra autografiada ¡y tú te la puedes ganar! Entra acá y regístrate pero córrele que solo tienes hasta el 23 de junio, día que se llevará a cabo la rifa.

¡Y definitivamente ya nos urgía un concierto! Se volvió a sentir la adrenalina cuando Luis Humberto Navejas y compañía tocaron las primeras notas de “Y La Esperanza”, para luego seguir con algunas favoritas como “Somos Ajenos” y “Manía Cardiaca”.

Views For Bees cumplió su cometido: nos enseñó un poco más sobre cómo cuidar a las abejas y crear un mundo mejor para ellas, pero también nos regaló una nueva esperanza de que juntos podemos impactar positivamente a nuestro entorno si nos unimos y nos ponemos las pilas. ¡Salud por más eventos así!

Por: Lulú Urdapilleta