Este es un resumen con los mejores momentos del primer día del Vive Latino 2026 (día sábado 14 de marzo).

Lo que necesitas saber: Te traemos lo mejor del primer día del Vive Latino 2026.

Llegó el fin de semana del primer gran festival en México. Ya estamos en el Vive Latino 2026 para disfrutar de las mejores presentaciones de este sábado 14 de marzo… y por supuesto, podrán seguir las actualizaciones aquí, en Sopitas.com, con fotos, videos y toda la cosa.

Imagen ilustrativa. Foto: vía Facebook oficial del festival.

¿Quiénes se presentan este sábado 14 de marzo en el Vive Latino 2026?

Pinta para ser un gran primer día del festival. Las acciones inician desde la 1:40 PM y cierran hasta las 2:00 AM.

Estas son las bandas que se presentan en el Vive Latino 2026 este sábado 14 de marzo y el horario para que lo tengas a la mano.

Maldita Vecindad, Moenia, Los Amigos Invisibles, Los Látigos, Trueno, El Gran Combo de Puerto Rico, Lenny Kravitz, Chetes, Cypress Hill, John Fogerty, Enjambre, Airbag, White Lies, Love Of Lesbian, Cuco, Madreperla, Carlos Sadness, Alcalá Norte, Planta Industrial, Erin Memento y más.

Horarios del Vive latino 2026 para el día sábado 14 de marzo. Foto: OCESA.

También puedes seguir la transmisión del Vive Latino 2026 en las diferentes plataformas de Amazon: desde el sitio de Amazon Music, Prime Video, el canal de Twitch de la marca. Aquí la info.

Aquí el resumen con lo mejor del Vive Latino 2026

Ahora sí, a la cobertura… aquí iremos actualizando, con fotos y videos, todo el color, shows, dinámicas y más cosas que sucedan a lo largo del primer día del festival.

INFORMACIÓN ACTUALIZÁNDOSE…