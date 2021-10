De sonideros a banda: La evolución del Vive Latino a lo largo de los años

Desde tiempos inmemorables, el Vive Latino ha sido el espacio en el que conviven toda clase de ritmos y expresiones artísticas. A lo largo de más de 20 años, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical nos dejó muy claro que es posible escuchar rock, metal, hip hop, ska, reggae, electrónica y más durante un solo fin de semana. Sin embargo, no son los únicos géneros musicales que han sonado en el Foro Sol de la CDMX.

Sabemos que los tiempos han cambiado y afortunadamente, cada vez hay más público dispuesto a darle una oportunidad en el Vive a esos artistas o proyectos que no son los que precisamente escuchan en su día a día. Aunque también tenemos muy claro que este es un tema un tanto controversial, porque está el otro lado de la moneda, los que se niegan a que se les de un espacio a estos músicos dentro de los escenarios festival porque “no van con el perfil”.

El Vive Latino ha incorporado más géneros musicales a su cartel

Lo que sí nos ha quedado claro es que el Vive Latino a cada rato se está reinventando, incluyendo en el lineup de cada edición nombres que llaman la atención y que a estas alturas, logran que [email protected] peguen el grito en el cielo. No nos vayamos tan lejos, este 2021 además de ver nombres como Pixies, Black Pumas, Los Auténticos Decadentes y Residente (POR ACÁ pueden checar el cartel completo) apareció ni más ni menos que la Banda MS.

Desde que se supo sobre su participación en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, el internet se dividió entre los que estaban enojados porque este grupo de regional mexicano tocará junto a otros artistas de México, Latinoamérica y el mundo; pero tampoco faltaron los que pensaron que es una idea interesante verlos junto a otros actos que no son los típicos con los que tocan regularmente. Ya saben, en estos casos siempre hay de dos sopas.

Del rechazo a aceptar a los artistas que “no van con el perfil del festival”

¿Recuerdan aquellas ediciones del Vive Latino donde se presentaron actos como PXNDX, Calle 13 o Amandititita? Los asistentes al festival de plano no los recibieron bien –incluso les llovieron botellazos y demás– porque no eran “de los géneros a los que nos tienen acostumbrados”, pero con el paso del tiempo los fueron aceptando dentro de este espacio musical, tanto así que al menos en el caso de los últimos dos artistas, regresaron al Foro Sol y la rompieron por completo.

Mismo caso cuando los organizadores comenzaron a incluir a artistas internacionales. Hubo una gran conversación porque “el Vive estaba perdiendo la esencia latina”; sin embargo, el festival le apestó a grandes actos como Gorillaz, Nine Inch Nails, Robert Plant, The Mars Volta, Noel Gallagher, Queens of the Stone Age, Morrissey, Arcade Fire y muchos más. Lo cierto es que este fenómeno, de incluir a músicos de otros géneros que no son el rock, ska, reggae y más no es nuevo y tampoco se lo sacaron de la manga, pues ha sido una evolución lenta pero segura.

2013

Quizá la edición 2013 del Vive Latino fue el punto de quiebre para “el perfil” que manejaban desde su nacimiento, a pesar de que previamente artistas como Celso Piña ya se habían presentado previamente. En ese año, además de ver el regreso de Blur, Yeah Yeah Yeahs, Underworld, Tame Impala y Los Fabulosos Cadillacs,, dentro del lineup apareció un nombre que dejó a todos con el ojo cuadrado –nos incluimos– y que de plano no pensábamos ver en el festival: Los Ángeles Azules.

Días antes de su presentación, hubo una polémica porque los asistentes no creían que no iban al caso junto a los demás artistas. Sin embargo, contra todo pronóstico, el grupo de CDMX llenó el escenario Unión Indio para poner a todo el público a bailar, desde rockeros, punks hasta skinheads, al ritmo de clásicos de la cultura popular mexicana como “El listón de tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar” y “17 años” junto a invitados como Jay De La Cueva, Ximena Sariñana, Centavrvs y el Instituto Mexicano del Sonido.

Realmente se sentía un ambiente de fiesta mientras Los Ángeles Azules tocaban en el Vive Latino 2013, de esas donde cierran la calle y solo se dedican a sacarle brillo a la pista de baile. Después de muchos corajes por parte del público, los organizadores demostraron por qué los incluyeron en el cartel de esa edición, pues aunque nos guste o no, la cumbia es parte del ADN musical de México y gran parte de Latinoamérica.

2014

Para los XV años del Vive Latino, las cosas subieron de nivel. Más allá de Nine Inch Nails, Arcade Fire, Cut Copy, Placebo y La Maldita Vecindad, Los Tigres del Norte se hicieron presentes en esa edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical para armar un bailazo en el Foro Sol, una presentación que seguramente muchos recuerdan porque esta legendaria agrupación nos recordó por qué son los jefes de jefes de la música regional mexicana.

En un show que duró casi dos horas –uno de los más largos en la historia festival–, los Tigres no pararon de soltar clásicos como “La puerta negra”, “Contrabando y traición”, “Pedro y Pablo”, “La manzanita” y más; prácticamente aplicaron la vieja confiable de “mientras el público siga aplaudiendo, nosotros seguimos tocando”. Además contaron con un par de invitados especiales, como La Maldita Vecindad y Andrés Calamaro. Un concierto épico.

También hubo sonideros en esa edición

Pero Los Tigres del Norte no fueron los únicos “artistas distintos” que se presentaron en el Vive Latino 2014. Dentro de la Carpa Gozadero se incluyeron actos precisamente para eso, para gozar y echar bailongo, pero nos dejó con el ojo cuadrado ver que en ese escenario pondrían el ambiente el Sonido La Changa, Sonido Sonorámico y Sonido Super Chango entre otros, una verdadera sorpresa que una vez más, dio de qué hablar entre la comunidad rockera.

Sin embargo, al ritmo de cumbias, salsas y saludos para toda la banda, estos sonideros –de los más importantes de nuestro país–, pusieron el ambiente e hicieron que [email protected] movieran el bote sin importar etiquetas. Los organizadores del Festival Iberoamericano de Cultura Musical no fueron los únicos que le apostaron a estos talentos, porque La Changa apareció en el lineup de Primavera Sound 2021, pero el Vive nos dejó clara una cosa: cada año crecería su propuesta musical.

2015

En 2015, el Vive Latino se rifó presentándonos a Robert Plant, Interpol, The Specials, Brandon Flowers, Happy Mondays, Mastodon, Apocalyptica, Dave Mathews Band, Garbage, Die Antwoord y más. Pero los ojos de todos se centraron en Los Ángeles Negros, un grupo con el que todos hemos crecido porque nuestros papás ponían sus rolas. Y eso se notó en su presentación de aquella edición, porque hubo varias generaciones reunidas para verlos.

La banda chilena se echó lo mejor de lo mejor de su repertorio, rolas como “Déjenme si estoy llorando”, “Y volveré” o “Debut y despedida” pusieron a cantar a todos los que se juntaron en el escenario Tecate Light. Por si esto no fuera suficiente, también los acompañaron grandes artistas como El Gran Silencio, Saúl Hernández, Emmanuel del Real, Luis Humberto Navejas de Enjambre, Mauricio y Francisco Durán de Los Bunkers, Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega y más.

Además de Los Ángeles Negros, en el Vive Latino de 2015 también vimos a Sonido Pancho armando el bailongo y hasta a Galatzia tuvo su presentación en vivo y a todo color donde dicen que hubo tachas y perico . A esas alturas del partido y luego de tantos años viendo a distintos actos en los diferentes escenarios, podríamos esperar cualquier cosa dentro del festival, gratas sorpresas que nomás no esperábamos ver dentro de su lineup.

2017

2017 fue un gran año para el Vive Latino. Para que chequen el dato, Prophets of Rage, Justice, Jarabe de Palo, Zoé, Rancid, Mon Laferte y Jake Bugg eran algunas cartas fuertes del festival. Pero además de ellos, tuvimos chance de ver otra agrupación legendaria dela música tropical de nuestro país, ni más ni menos que La Sonora Santanera, que se presentaron y dejaron con un muy bien sabor de boca a todos los asistentes. de esa edición.

Su presentación fue espectacular, pues sonaron hitazos de nuestra cultura popular como “La boa”, “Perfume de gardenias”, “Los luchadores”, “El ladrón” y más junto a covers como “Mil horas” y hasta “Como tú” de Caifanes. Por si esto no fuera suficiente, también tuvieron grandes invitados en el escenario, del tamaño de la Maldita Vecindad, Julieta Venegas y hasta la mismísima Paquita la del Barrio cantó con ellos “Rata de dos patas”… momentazo.

2018

Quizá muchos recuerden la edición 2018 del Vive Latino porque armaron un cartelazo de aquellos, con artistas y bandas gigantes internacionales como Gorillaz, Queens of the Stone Age, Morrissey, Noel Gallagher y sus High Flying Birds, y más. Sin embargo, en las letras chiquitas del cartel apareció un nombre que fue una grata sorpresa, porque tocan y representan a la verdadera música tradicional de nuestro país, Banda Regional Mixe.

Este es un ensamble único en su tipo, que como su nombre indica, está conformado por 18 músicos de la sierra mixe, en el estado de Oaxaca, y se encargan de crear nuevas composiciones musicales a partir de los ritmos de su tierra. Además de su participación en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, donde lograron cautivar a las primeras personas que llegaron al Foro Sol con su propuesta, también se aventaron un palomazo con Panteón Rococó.

2019

Para sus 20 años, el Vive Latino tiró la casa por la ventana armando un cartel impresionante. En un solo lugar lograron reunir a Foals, Carlos Santana, The 1975, Editors, Korn y Snow Patrol, con bandas que prácticamente son sinónimo del festival, como Café Tacvba, El Tri, Los Tres, Caifanes y más.Pero además de estos artistas, apareció un grupo de no puede faltar en cualquier fiesta que se jacte de serlo, ni más ni menos que Intocable.

El grupo norteño se rifó como los grandes, echándose hitazo tras hitazo de su carrera en el escenario Escena Indio como “Amor maldito”, “No te vayas”, “¿Dónde estás?”, “¿Y todo para qué?”, “Fuerte no soy” y más; puro rolón que todos hemos cantado al menos una vez en la vida. A diferencia de muchos, ellos se aventaron solitos y sin invitados, demostrando que su música es más que suficiente para conquistar al público. Y eso lo notamos, porque vimos a todos taconeándole duro.

Por si no fuera suficiente el showsazo que se aventó Intocable en el Vive Latino 2019, que nos dejó con ganas de más, también apareció otro nombre que hizo que [email protected] pegaran el grito en el cielo: La Clica, el colectivo conformado por artistas de reggaetón y urbano como Uzielito Mix, Ghetto Kids y NoizeKid. A pesar de las críticas –y aunque a [email protected] les cueste aceptarlo–, pusieron al público a bailar ¿o perrear? duro, demostrando que en este festival encuentras de todo.

2020

El Vive Latino 2020 fue algo complicado, por la incertidumbre que existía sobre el coronavirus y el inicio de la pandemia. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el festival se hizo con Guns N’ Roses, The Cardigans y demás, pero entre los nombres que destacaron por supuesto que se robaron los reflectores Los Tucanes de Tijuana. Luego de triunfar en Coachella y hacer que el público estadounidense y varias celebridades movieran el bote al ritmo de sus rolas, volvieron y en plan grande.

La agrupación mexa se subió al escenario Telcel del Festival Iberoamericano de Cultura Musical para armar el bailazo con rolones como “El tucanazo”, “Me gusta vivir de noche” y por supuesto, “La Chona” (que incluso llegó al Reino Unido). 13 canciones fueron más que suficientes para que a todos los asistentes se les olvidara lo que estaba pasando alrededor del mundo y simplemente, pasaron un buen rato acompañados de la música de los Tucanes.

Los Tucanes de Tijuana se llevaron el aplauso de los presentes en el Vive Latino 2020, pero también hubo otros actos para mover el bote como Damas Gratis y El Poder del Barrio. Aunque por ahí, aparecieron propuestas interesantes como el caso de Flor Amargo –sí, la misma que dio de qué hablar hace un rato por su propuesta y el katartic pop-, y Kyary Pamyu Pamyu, la cantante de j-pop que canceló su participación a la mera hora.

El Vive Latino 2021 también viene con grandes sorpresas

Para este 2021, el Vive Latino nos sigue dejando muy claro que la evolución musical dentro de su espacio es constante. Será interesante ver cómo recibirán a la Banda MS dentro del festival, pero también hay otros artistas que serán interesantes en esta edición, como Fernando Delgadillo, Moenia y el mismísimo Patrick Miller. No cabe duda de que el Festival Iberoamericano de Cultura Musical no parará de incluir en su lineup a grandes músicos de cualquier género.