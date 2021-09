Ajúa: Mexicana pone a bailar a sus vecinos en Inglaterra al ritmo de “La Chona”

Si armamos una lista de canciones icónicas dentro de la cultura popular mexicana –y que hasta consideramos como para sustituir al himno nacional–, por supuesto que tendría que entrar “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana. Aunque [email protected] lo nieguen, esta rola es esencial e incluso tiene una historia bastante peculiar (ACÁ les dejamos nuestra entrevista con la banda), pero más allá de eso, ha logrado sonar en todo el mundo.

Y no solo lo decimos por aquella épica presentación que el grupo tuvo en el festival Coachella de 2019, esto viene al tema porque varios paisanos que viven en otros países hicieron que se escuchara hasta esos rincones del planeta que ni siquiera nos imaginábamos. Y justo ese es el caso de una mujer mexa que contra todo pronóstico y a pesar de las barreras del idioma, puso a bailar y taconear a sus vecinos en Inglaterra con este temazo.

Una chica mexicana en Inglaterra puso a bailar a sus vecinos con… ¿”La Chona”?

Hace exactamente un año les contamos de un momento bastante peculiar que se hizo viral en la CDMX, cuando varias personas armaron un bailongo en el Centro Histórico de la capital chilanga al ritmo de “La Chona” (AQUÍ lo pueden checar). Sin embargo, lo que hizo Tania –conocida en TikTok como @tatismorales89 y originaria de Monterrey– fue más allá, ya que organizó un bailazo en el Reino Unido al ritmo del clásico de Los Tucanes de Tijuana.

Resulta que durante la cuarentena y ante el encierro total impuesto en Inglaterra, esta mujer mexicana decidió hacer algo no solo para ella, también para todas las personas que viven cerca de ella en un barrio de Manchester. Aprovechando su conocimiento en zumba, Tania salió a la calle, le dio play a esa canción infaltable en un pachangón en México y sin pensarlo, se puso a bailar ante la mirada de niños, adultos y hasta abuelitos

Para sorpresa de Tania, sus vecinos salieron y comenzaron a seguirla, imitando los pasos que hacía en medio de la calle y divirtiéndose junto a ella mientras sonaba “La Chona” de fondo –eso sí, todo con sana distancia– . Por supuesto que esto no se podía quedar en la mente de los que estuvieron presentes, es por eso que grabó un video para su cuenta de TikTok donde ves cómo hombres, mujeres y hasta adultos mayores le sacaron brillo a la pista.

También les puso otras rolas infaltables en las fiestas mexas

Sin embargo, esta no fue la única rola que la mujer mexicana le puso al barrio inglés donde vive, pues en otro clip podemos verla junto a otras personas bailando el merengue de “La vaca” –sí, ese que no falta en las bodas–. Luego de que las imágenes se hicieran virales no solo en la plataformas de videos, también en redes sociales como Twitter y Facebook, nuestra paisana compartió la breve historia detrás de todo esto.

De acuerdo con El Universal, Tania señaló que en realidad esto sucedido en 2020, durante las primeras semanas del encierro por COVID-19 en el Reino Unido. Según lo que declaró, fue su suegra quien la animó a bailar en la calle y se sintió muy contenta de ver la respuesta de sus vecinos, además señaló que a donde quiera que vaya siempre se sentirá orgullosa de sus raíces. Ahora sí que arriba yo, mi apá, “La Chona” y Tania.

https://www.tiktok.com/@tatismorales89/video/7001939049514650886?sender_device=pc&sender_web_id=6893143992604558853&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0