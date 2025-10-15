En los últimos años, una nueva generación de bandas mexicanas ha decidido mirar hacia adentro: hacer del ruido una forma de catarsis y de mostrar la vulnerabilidad un acto de empoderamiento. En esa oleada, de nombres como Margaritas Podridas o El Shirota, surge Vondré, un proyecto que ha logrado abrirse paso a fuerza de distorsión, atmósfera y una honestidad emocional que no teme mostrarse frágil.
Desde sus primeros lanzamientos, Vondré se ha movido entre el grunge, shoegaze, el y la experimentación guitarrera, pero lo que realmente los distingue es su capacidad para convertir la tristeza en una especie de alivio colectivo. Su música es un acompañamiento potente, y te contamos por qué traemos a Vondré en el radar.
¿A qué suena Vondré?
Escuchar a Vondré es entrar a un mundo de grunge tétrico lleno de eco, guitarras distorsionadas y una voz poderosa pero algo etérea. El proyecto combina la reverberación emocional del post-punk y el shoegaze de vieja escuela, siempre con el grunge como motor.
La visceralidad de Nirvana se encuentra con Slowdive en sus capas de sonido, algo de DIIV en sus líneas de bajo, y una atmósfera melancólica que podría recordar a The Cure. Pero más allá de las referencias, Vondré tiene un sello propio: canciones que parecen hechas para perderte un rato dentro de ellas y salir distinto.
Canciones esenciales para entrarle a Vondré
“00:00” te muestra por completo su idea creativa, las atmósferas con reverb que les salen de maravilla. Este track es indispensable.
“Bomba Casera” es una de sus rolas más potentes, que revienta después de una intro tétrica a base de guitarras. Distorsión pura y dura.
“¡Qué linda!” es una rola de denuncia potente a la idea social sobre la distrofia y ocultar nuestros cuerpos. “31” es un himno de ansiedad generacional y denuncia a mentiras, con sintetizadores oceánicos y una voz flotante.
Colaboraciones de Vondré en una escena musical emocionante
La historia de Vondré se ha tejido entre la escena independiente de la Ciudad de México y los ecos del norte del país, donde bandas como Margaritas Podridas o Serbian han revitalizado el circuito alternativo. Han estado en el NRMAL, Festival Marvin Gateway, House of Vans y una larga lista de shows DIY que los consolidaron como parte de la nueva camada de guitarras mexicanas. Les dejamos esta colaboración con Fryda Magaña de Fryturama:
Aunque todavía se mantienen fuera del radar mainstream, tienen ganas de tocar en más y más lugares. No sería exagerado decir que Vondré encabeza una generación que está redefiniendo el sonido alternativo en México sin pedir permiso, retomando intensidad de géneros como el grunge y post-punk.
Ideal para escuchar cuándo…
Cuándo el mundo se siente abrumador, y necesitas una banda sonora con la que conectes, en medio de una ciudad caótica y conflictiva.
Cuando quieres sumergirte en atmósferas densas que son un lujo para el oído, con tintes tétricos, que van muy bien en esta spooky season.
Vondré tiene varios mensajes de denuncia social, y también en relaciones, por lo que podrían funcionarte si tienes que sacar algo y necesitas algo que resuene con ese sentimiento.
Tres datos curiosos sobre VOndré
El nombre “Vondré” no tiene significado literal; es la combinación del segundo apellido de Ana, “André”, con la palabra sueca “Varg”, que traduce lobo al español.
Su disco 00:00 se titula así porque para Vondré es el inicio y reseteó de todo, y precisamente están viviendo eso.
La banda toca temas de manera abierta y directa, como en “¡Qué linda!”, en la que buscan tratar la dismorfia, y las emociones negativas generadas por la sociedad. Algo muy punk de su parte.
Traemos en el radar a Vondré por un sonido que desafía los géneros, la producción obsesiva que tienen y la capacidad que tienen para crear atmósferas tétricas densas y envolventes.