En los últimos años, una nueva generación de bandas mexicanas ha decidido mirar hacia adentro: hacer del ruido una forma de catarsis y de mostrar la vulnerabilidad un acto de empoderamiento. En esa oleada, de nombres como Margaritas Podridas o El Shirota, surge Vondré, un proyecto que ha logrado abrirse paso a fuerza de distorsión, atmósfera y una honestidad emocional que no teme mostrarse frágil.

Desde sus primeros lanzamientos, Vondré se ha movido entre el grunge, shoegaze, el y la experimentación guitarrera, pero lo que realmente los distingue es su capacidad para convertir la tristeza en una especie de alivio colectivo. Su música es un acompañamiento potente, y te contamos por qué traemos a Vondré en el radar.

&list=RDoixO-SVXuYg&start_radio=1 &list=RDoixO-SVXuYg&start_radio=1

¿A qué suena Vondré?

Escuchar a Vondré es entrar a un mundo de grunge tétrico lleno de eco, guitarras distorsionadas y una voz poderosa pero algo etérea. El proyecto combina la reverberación emocional del post-punk y el shoegaze de vieja escuela, siempre con el grunge como motor.

&list=RDegwuHk6gx3M&start_radio=1 &list=RDegwuHk6gx3M&start_radio=1

La visceralidad de Nirvana se encuentra con Slowdive en sus capas de sonido, algo de DIIV en sus líneas de bajo, y una atmósfera melancólica que podría recordar a The Cure. Pero más allá de las referencias, Vondré tiene un sello propio: canciones que parecen hechas para perderte un rato dentro de ellas y salir distinto.

Canciones esenciales para entrarle a Vondré

“00:00” te muestra por completo su idea creativa, las atmósferas con reverb que les salen de maravilla. Este track es indispensable.

&list=RDT-bFLHqh2SU&start_radio=1 &list=RDT-bFLHqh2SU&start_radio=1

“Bomba Casera” es una de sus rolas más potentes, que revienta después de una intro tétrica a base de guitarras. Distorsión pura y dura.

“¡Qué linda!” es una rola de denuncia potente a la idea social sobre la distrofia y ocultar nuestros cuerpos. “31” es un himno de ansiedad generacional y denuncia a mentiras, con sintetizadores oceánicos y una voz flotante.

Colaboraciones de Vondré en una escena musical emocionante

La historia de Vondré se ha tejido entre la escena independiente de la Ciudad de México y los ecos del norte del país, donde bandas como Margaritas Podridas o Serbian han revitalizado el circuito alternativo. Han estado en el NRMAL, Festival Marvin Gateway, House of Vans y una larga lista de shows DIY que los consolidaron como parte de la nueva camada de guitarras mexicanas. Les dejamos esta colaboración con Fryda Magaña de Fryturama:

&list=RDXA__aUC4HsM&start_radio=1 &list=RDXA__aUC4HsM&start_radio=1

Aunque todavía se mantienen fuera del radar mainstream, tienen ganas de tocar en más y más lugares. No sería exagerado decir que Vondré encabeza una generación que está redefiniendo el sonido alternativo en México sin pedir permiso, retomando intensidad de géneros como el grunge y post-punk.

Ideal para escuchar cuándo…

Cuándo el mundo se siente abrumador, y necesitas una banda sonora con la que conectes, en medio de una ciudad caótica y conflictiva.

Cuando quieres sumergirte en atmósferas densas que son un lujo para el oído, con tintes tétricos, que van muy bien en esta spooky season.

&list=RD1_jHDnbuxCU&start_radio=1 &list=RD1_jHDnbuxCU&start_radio=1

Vondré tiene varios mensajes de denuncia social, y también en relaciones, por lo que podrían funcionarte si tienes que sacar algo y necesitas algo que resuene con ese sentimiento.

Tres datos curiosos sobre VOndré

El nombre “Vondré” no tiene significado literal; es la combinación del segundo apellido de Ana, “André”, con la palabra sueca “Varg”, que traduce lobo al español.

Su disco 00:00 se titula así porque para Vondré es el inicio y reseteó de todo, y precisamente están viviendo eso.

La banda toca temas de manera abierta y directa, como en “¡Qué linda!”, en la que buscan tratar la dismorfia, y las emociones negativas generadas por la sociedad. Algo muy punk de su parte.

&list=RDNxuEczAIU9Y&start_radio=1 &list=RDNxuEczAIU9Y&start_radio=1

Traemos en el radar a Vondré por un sonido que desafía los géneros, la producción obsesiva que tienen y la capacidad que tienen para crear atmósferas tétricas densas y envolventes.