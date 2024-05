Lo que necesitas saber: El trío angelino Wallows regresa con un nuevo álbum, que tiene rolotas de rock pop efusivo y que busca mantenerse a lo largo de su duración.

El nuevo álbum de Wallows, Model, es su tercer trabajo de estudio y sigue el sonido presentado en sus trabajos anteriores Nothing Happens y Tell Me That It’s Over. Abre con todo, aunque en menos de 40 minutos logra caer en las fórmulas presentadas al inicio del álbum.

Para este disco trabajaron con John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten), un maestro en la producción que ya había trabajado con ellos anteriormente. El trío trae un sonido muy atractivo para escucha ligera, que trae de las mejores rolas que les hemos escuchado y también funcionarán en su show en vivo.

Model tiene una energía y composición brillante al inicio, que poco a poco cae en lugares comunes

Grandes aciertos en la composición eficiente, pegajosa y alegre que inician el disco con fuerza

Los Wallows entran en algunos riffs novedosos y acertados que nos hacen pensar en Foals y Battles anciones como el fenomenal inicio de “Your Apartment” y la pegajosa tonada de “Anytime, Always”, que elevan muchísimo los ánimos de o que esperamos en el disco.

Dylan declaró que es la primera vez que hacen música de una manera tan directa, sin sobrepensar o estar ansiosos por su lanzamiento. Esto se nota en rolas de composición sencilla y directas, que funcionan cuando hay bases pegajosas y bien trabajadas en cuanto a efectos.

Quizás hasta “Bad Dream”, todo va bien, con la presentación de una balada mucho más cursi que el resto de las rolas, pero después de la que viene una fórmula diseñada por el trío para componer rolas.

Un disco que carece de dinámica, repite las fórmulas de su inicio y cae en un mismo tono

Para “A Warning”, el cambio al sonido directo del que ha hablado Dylan se nota bastante, pero cachamos a Wallows repitiendo una fórmula dentro del pop rock bastante clara. Sobre una línea sencillota de bajo, con algunas guitarras decorativas, la rola sigue un mismo tempo que la vuelve predecible. Lo inicial no puede usarse para el resto del álbum, salvo cuando la calidad o los riffs son distinguibles y muy muy buenos.

Un ligero cambio es “Canada”, cuyo atractivo se queda en los beats iniciales, que en principo llaman la atención por el cambio, pero que eventualmente pasan al fondo de la rola y en la que las melodías dinámicas y atractivas cambian a un susurro monótono.

Los Wallows están de gira por Estados Unidos, para moverse a Europa hacia el otoño. Las ediciones físicas de Model traen mucha mercancía y viniles de distintos colores, entre los que destaca la edición que asimila un atardecer, y que pueden encontrar por acá.

Te puede interesar