Waterparks: La banda que cambió el nombre de una rola para que coincida con el tatuaje mal hecho de un fan

Estamos seguros que aquí tenemos a un montón de amantes de la música, que harían lo que fuera con tal de demostrar cuánto les encantan sus bandas y artistas favoritos. Pero también sabemos que hay quienes llevan su cariño al siguiente nivel, y eso nos queda claro porque algunos se tatúan alguna frase o el título de su canción favorita. Sin embargo, las cosas no siempre salen bien a la hora de hablar de tatuajes, justo como lo que le pasó al fan de una banda, pero su historia tuvo un final feliz.

Hace unos días se hizo viral la historia de un usuario de Twitter llamado @clancybitch, quien compartió en redes sociales que se había tatuado algo relacionado con Waterparks, agrupación de rock y una de las favoritas de este joven. Para ser más claros, el chico plasmó en su piel el título de la rola “See You In The Future”, la cual cierra el más reciente material discográfico del grupo estadounidense, Greatest Hits. Pero había algo extraño con el tatuaje que no cuadraba muy bien.

Luego del error del tatuaje, la banda dijo que cambiaría el nombre de la rola

Resulta que el tatuador cometió un error garrafal, pues le agregó un “in” al nombre de la canción de la banda. Pero lejos de pedir que lo taparan o de plano borrarlo, como un sujeto que se quitó un tatuaje con un rallador de queso (sí, aunque no lo crean eso pasó, ACÁ les contamos esa historia), el fan decidió mostrarlo con orgullo en el internet de las cosas. Sin embargo, no esperaba que la propia banda tendría un gesto enorme al ver lo que había pasado con este súper fanático.

Luego de que el error del tatuaje de @clancybitch llegara hasta los ojos de los integrantes de Waterparks, el vocalista y frontman, Awsten Knight respondió y dijo que lo menos que podían hacer era cambiar el título de la canción para que coincidiera con lo que llevaba en tinta. Por supuesto que el chico contestó y dejó muy claro que le conmovió que la agrupación considerara modificar el nombre de su rola:“Estoy literalmente llorando. Muchas gracias por hacer esto sobre mi tatuaje arruinado”.

HEY I SAW YOUR TATTOO AND FIGURED THE LEAST WE CAN DO IS CHANGE THE SONG TITLE FOR U https://t.co/7LiDv9KEjz https://t.co/4qDnA3mGHJ — DANNY FANDOM (@awsten) November 3, 2021

¡Sí modificaron el título de la rola!

En un principio, muchos pensaron que solamente lo dijeron para quedar bien con este fan y que realmente no cambiarían nada. Sin embargo, luego de unos cuantos días, al entrar al perfil de Waterparks en todas las plataformas digitales los curiosos se dieron cuenta de que en efecto, ahora la canción se llama “See You In In The Future” y si no nos creen, pueden ir corriendo a checar su servicio de streaming musical favorito para comprobarlo. De cualquier manera, a continuación les dejaremos la prueba.

No cabe duda de que todavía hay muchos músicos preocupados no solo por estar cerca de sus fans, también por hacerlos sentir bien. Lo que comenzó siendo un error que este chico tendría que cargar para toda la vida –o al menos hasta que decidiera deshacerse de ese tatuaje desastroso– terminó regalándonos una historia espectacular. Solo que ojo, si ustedes quieren que sus bandas favoritas cambien el título de las canciones que les gustan, no les recomendamos que lo hagan por este método, porque probablemente no tengan el mismo resultado.