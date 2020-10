Un llamado solidario: La OMS y Kim Sledge lanzarán versión especial de “We Are Family” contra Covid-19

La pandemia por Covid-19 ha mantenido a todo el mundo alerta, en cuarentena, dejando a algunos lejos de sus familias y amigos. En ese sentido, la población mundial necesita un emblema que, de un modo u otro, mantenga la esperanza en que esta crisis pasará. Y que mejor que la música para mantener esa idea.

La Organización Mundial de la Salud recientemente anunció sus aspiraciones para convertir la canción “We Are Family” del grupo Sister Sledge en el nuevo himno de su próxima campaña contra dicha enfermedad. El clásico tema tendrá una nueva versión que conoceremos en las próximas semanas.

OMS planifica el proyecto

De acuerdo con un comunicado oficial, la organización The World We Want y Kim Sledge, integrante del grupo original Sister Sledge, han puesto en marcha la iniciativa para realizar una nueva versión de la canción “We Are Family”.

El proyecto ha comenzado a gestarse a tan solo unas semanas de que se celebre el Día de las Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo 24 de octubre. La campaña será destinada al apoyo de la Fundación Pro OMS que gestiona dicho organismo internacional para apoyar en la lucha contra la Covid-19.

La idea de reversionar el clásico de 1979 nació en marzo de este año, momento en que la pandemia por coronavirus comenzó a ganar terreno en la mayor parte del mundo. La propia cantante Kim ha manifestado que este trabajo se inspirará en el esfuerzo del personal médico del mundo y que buscará incentivar la solidaridad para combatir la crisis sanitaria actual.

Desde los médicos, los enfermeros y enfermeras que trabajan en primera línea hasta el personal paramédico... Hay muchas personas que me motivaron a embarcarme en esta nueva iniciativa para ayudar a que “We Are Family” cobre vida, y que están sumamente dedicadas a encontrar formas de vencer esta crisis.

La nueva versión de “We Are Family” contra la Covid-19

La edición especial de “We Are Family” estará disponible en plataformas a partir del próximo 9 de noviembre, esto con motivo de la sesión inaugural de la Asamblea Mundial de la Salud. Será en ese mismo evento cuando Kim Sledge interprete el tema acompañada por un coro internacional compuesto por gente de diversas nacionalidades.

Una parte de los ingresos generados por las descargas digitales del tema serán destinadas a la Fundación Pro OMS para apoyar a los servicios de salud en las zonas más afectadas en la pandemia de Covid-19. “Es un llamamiento a la acción en favor de la colaboración y la generosidad; un recordatorio de la fortaleza de la familia y la importancia de unirnos para ayudar a otros en momentos de necesidad”, dijo sobre la canción el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud.

¡Puedes participar en la campaña!

Con el fin de apoyar la campaña, la OMS invita a partir de este lunes 19 de octubre a que la población mundial se grabe cantando esta canción. El organismo elegirá varios videos para incluirlos en una sola recopilación que se pondrá a la venta el 7 de diciembre próximo.

El video -que podrás grabar en solitario o con amigos- deberás compartirlo a tus redes sociales con los hashtags #WeAreFamily #COVID19 #HealthforAll y etiquetando a la OMS con los arrobas @WHO, @The_WorldWeWant y @thewhof. También podrás subirlo a la página de Unity Strong en este enlace. Corre porque tiene hasta el 30 de noviembre para subirlo y formar parte de esta campaña contra la Covid-19.