“Weapon of Choice” de Fatboy Slim y el secreto detrás de su increíble producción

Los fanáticos de la música electrónica de la vieja guardia tendrán un buen recuerdo de Fatboy Slim. El productor inglés es reconocido como uno de los grandes precursores del llamado ‘big beat’ que vio su apogeo a finales de la década de los 90 y principios de los 2000. Y es válido comentarlo: este estilo probablemente no hubiese tenido la misma repercusión en la industria musical sin él.

Norman Quentin Cook -nombre real del DJ- no solo formó parte de esta oleada magnífica de artistas británicos que rompieron las tarimas con sus beats… Él marcó a una generación completamente con sus canciones pegajosas e icónicos videos. En ese sentido, quizá su track más emblemático es “Weapon Of Choice”.

Pues bienvenidos una vez más a esta pequeña sección a la que nos agrada llamar Sampleos Modernos. Para la ocasión, repasaremos un poco de la historia, la importancia y desde luego, las canciones de las que nació este track de Fatboy Slim que todo buen amante de la música dosmilera tiene en sus playlist.

Fatboy Slim rompe la industria rumbo a los 2000

Para la segunda mitad de los 90, el Reino Unido vivía una época fructífera musicalmente hablando. El britpop estaba en su apogeo, pero en diversas partes de Inglaterra se gestaba una escena inclinada hacia un lado más electrónico. Por un lado, estaba el trip-hop que desde hace años Massive Attack y Portishead venían cimentando y que empezaba a tener mayor repercusión.

Desde otra trinchera, el big beat explotaba todo su potencial en las manos de The Chemical Brothers y por supuesto, Fatboy Slim. Sin embargo, este último ya tenía cierto recorrido en los años previos, para ser exactos en la década de los 80 con el colectivo Beats International. Pero bueno, los años pasaron y su carrera solista despegó en 1996 cuando lanzó su primer álbum, Better Living Through Chemistry bajo el nombre que todos conocemos.

Aquel disco dejaba entrever de qué trataba el movimiento del big beat, lleno de influencia hip-hop, algo de techno y se comenzaba a ramificar hacia el EDM. Luego, en 1997, vino You’ve Come a Long Way, Baby, material con el que se estableció como un ídolo de aquel naciente género.

De hecho, podemos decir que si hay un artista que se ha mantenido siempre bajo la misma estela de éxito prácticamente sin flaquear, ese mismo es (o bueno, era en su momento) Fatboy Slim. Ya establecido como un referente en toda la extensión de la palabra, el productor comenzó a preparar su obra cumbre hacia el nuevo milenio… y llegó.

El 6 de noviembre del 2000, Norman Quentin Cook lanzó Halfway Between the Gutter and the Stars, para muchos una joya poco comprendida del género, para otros un trabajo de la más alta calidad y para la crítica, el primer esbozo del fin del big beat. Aún con lo polarizado que se mantuvo todo en su entorno, este álbum nos mostró el coqueteo y la diversa influencia que Slim recogía desde, por ejemplo, el funk y la música de los 60-70. ¿El ejemplo? La ahora clásica “Weapons Of Choice”.

“Weapon Of Choice” y la magia del sampleo en su composición

La transición de la sociedad al nuevo milenio estuvo marcada por muchas cosas y en lo que respecta a la cultura pop mundial, la música jugó un papel significativo. ¿Qué artistas y cuáles canciones abrirían el paso hacia la nueva era? La expectativa estaba ahí y Fatboy Slim se aferró a poner su nombre con letras de oro en ese registro histórico.

Su marca, desde luego, fue “Weapon Of Choice”, un temazo que se hizo icónico en muchos sentidos y desde todas las aristas. A más de 20 años de su lanzamiento, aún se recuerda con cariño el genial video interpretado por el gran Christopher Walken y su coreografía de una sola persona que seguro más de uno quiso recrear. Además, el hecho de que el director de ese clip fuese el también mítico cineasta Spike Jonze, nos daba una idea de quién era Slim en ese momento y cuál era su estatus en la industria.

Y esas son solo algunas de las curiosidades que la canción alberga… Enfocándonos esencialmente en lo que respecta a la música, hay mucha versatilidad desde la producción. Para empezar, hay que destacar la parte vocal que la leyenda del funk Boosty Collins le puso al tema. Para quien no lo recuerde, este tremendo músico fue parte del éxito que impulsó la carrera de James Brown en la década de los 70. Luego, se hizo un nombre por su cuenta junto a los enormes Parliament-Funkadelic. Así que, sí: este señor es una eminencia.

Sin embargo, en lo que se refiere a la composición de “Weapon Of Choice” como tal, hay tres canciones de las que Fatboy Slim tomó muestreos/sampleos para darle vida. Así que vamos por partes… La primer base rítmica que se escucha -esa que suena como un cencerro- es tomada de la canción de 1967 “All Strung Out Over You”, original de la banda de soul TheChambers Brothers que te mostramos a continuación.

La influencia de finales de los 6o continúa en el segundo 0:40 de “Weapon Of Choice” cuando suena la divertida melodía principal. Esta última es extraída de la canción de 1968 “Into My Own Thing”, de los también legendarios exponentes del funk, Sly & The Family Stone.

Una vez que reproduzcas el siguiente video, identificarás el sampleo sin mucho problema pues es el sonido principal de la rola de Fatboy Slim. Dale play a continuación.

Para finalizar, Fatboy Slim complementa la base rítmica de su canción con un rap de finales de lo 90 titulado “Word Play”, que originalmente lanzó en 1997 el grupo de hip-hop X-Ecutioners. Este arreglo de sampleo es más sutil que los anteriores y aparece entre el minuto 1:44 y 1:54. Chécalo en el siguiente video.

La lista de sampleos de “Weapon Of Choice” es larga y tiene otros muestreos aún más escondidos que dan cuenta del minucioso trabajo de producción que Slim implementó en este éxito. Si quieres conocer todos los samples utilizados, POR ACÁ está la lista.