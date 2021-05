“Block Rockin’ Beats”: La canción de The Chemical Brothers nacida de 3 rolas distintas

Cuando hablamos propiamente de música electrónica y producción musical, The Chemical Brothers deben tener una mención honorífica. ¿Por qué? Muy simple: tal como leyeron en el título de esta nota, el dúo inglés sabe hacer magia de la buena, de esa que sabes que te pondrá a bailar y que no te podrás sacar de la cabeza.

Mucho de eso tiene que ver con la tremenda capacidad que tiene para explotar al máximo recursos como la técnica del sampleo. Y si debiéramos ejemplificar esta idea con alguna canción, “Block Rockin’ Beats” sería una de las referencias absolutas para hacerlo…. es más, hagámoslo.

En esta ocasión, para esta pequeña sección que nos gusta llamar ‘Sampleos Modernos’, exploraremos no uno ni dos; sino los tres muestreos musicales principales que la pareja de productores británicos tomó para este sencillo que se encuentra en su aclamado segundo álbum, Dig Your Own Hole.

The Chemical Brothers encabezando la escena

Si se toca el tema de la década de los 90 musicalmente hablando, lo más fácil es remontarnos al grunge o al britpop. Por supuesto que son corrientes musicales ricas en valor y todo eso, pero debemos decir que alrededor del mundo, en esa época se comenzaban a gestar otros movimientos interesantes como el de la música electrónica, mismo que estaba evolucionando especialmente en Europa.

El trip-hop estaba ganando terreno de la mano de Massive Attack y Portishead, mientras la raíz house moderno la empezaba a cimentar Daft Punk. Dentro del techno, el subgénero del big beat emergía hacia los grandes mercados gracias a Fatboy Slim y The Chemical Brothers. Estos últimos , que son de los que hablaremos ahora, ya estaban escribiendo su nombre con letras de oro en la segunda mitad de aquella década.

Tom Rowlands y Ed Simons ya habían conquistado al público en 1995 con su álbum debut Exit Planet Dust y el siguiente paso que darían sería para demostrar que no eran un efímera casualidad. Entonces, llegó el 7 de abril de 1997 Dig Your Own Hole, uno de sus discos mejor valorados y con el que aseguraban su lugar como uno de los grupos más importantes de la música electrónica.

De este disco, hay muchas canciones memorables como “Elektrobank” o “Setting Sun” (que incluye la colaboración de Noel Gallagher de Oasis en la voz). Sin embargo, el sencillo que captura mejor la esencia y versatilidad del disco -en cuanto a producción musical- debe ser “Block Rockin’ Beats”.

“Block Rockin’ Beats” y la magia de sus tres sampleos

En esto de la producción musical y los sampleos, lo más común es tomar una canción para extraer un muestreo y darle vuelo a una nueva composición. Pero The Chemical Brothers se saltaron esa regla y rompieron esquemas con “Block Rockin’ Beats”.

Aunque no lo crean, en este track convergen tres géneros diferentes de música: el rap, el funk y el jazz fusión de la vieja escuela. Parece un revoltijo medio raro, pero cada uno de estos estilos tiene una parte bien definida dentro de la canción del dúo británico. Para ir desmenuzando todo esto poco a poco, te dejamos primero el track de los ingleses. Más abajo vamos desglosando los sampleos.

Primero, la línea de bajo que golpetea constantemente en “Block Rockin’ Beats” y que es su seña distintiva, es un muestreo de la pista de bajo del tema “The Well’s Gone Dry” de 1974, creado por el grupo The Crusaders para su álbum de funk y jazz fusion Southern Comfort. El disco por sí solo es una joya de género. Aquí está el video para que caches la referencia tomada por The Chemical Brothers.

Ahora, la única pista de voz que se oye a lo largo de “Block Rockin’ Beats” de The Chemical Brothers, corresponde originalmente a la línea lírica con la que el rapero Schoolly D inicia su tema “Gucci Again”, del álbum de 1989 Am I Black Enough for You? La referencia se encuentra a partir del segundo 0:07 del siguiente clip.

Por último, el ritmo acelerado del tema del dúo británico se debe que el beat de batería lo tomaron de “Changes”, canción lanzada en 1973 por el icónico baterista de sesión Bernard Purdie en su disco de jazz Shaft. El sampleo de la secuencia rítmica -que se escucha en toda la canción de TCB- aparece en el minuto 3:52 del siguiente video.

Solo como dato curioso, Purdie es uno de los bateristas y músicos de sesión más importantes de la historia pues sus créditos aparecen en la obra de artistas como Nina Simone, BB King, Joe Cocker, Aretha Franklin, Miles Davis, James Brown, The Rolling Stones y muchísimos más. Y créanos; eso no es ni el 10 por ciento de los artistas con los que ha trabajado.