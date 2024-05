Lo que necesitas saber: El nuevo disco de Moby, 'Always Centred At Night', se lanzará a mediados de junio próximo.

Estamos a prácticamente un mes de que el legendario productor neoyorquino lance un nuevo disco, y claro que los adelantos siguen llegando para levantar la expectativa. Ahora, tenemos “Where Is Your Pride?” de Moby recién salida para que vayan calando de qué va el nuevo álbum.

La rola llega como un adelanto tras el lanzamiento del sencillo “Black Days” que el artista lanzó previamente junto a la icónica cantantes de soul, Lady Blackbird y que tuvimos el placer de agregar a nuestra lista de lanzamientos de la semana en ese momento. Y al igual que en ese tema, el nuevo track incluye una colaboración que resulta muy especial.

“Where Is Your Pride” de Moby junto a Benjamin Zephaniah

En esta ocasión, Moby rinde homenaje a Benjamin Zephaniah con “Where Is Your Pride?”, canción que utiliza una pista de voz de este último. Zephaniah falleció en diciembre del pasado 2023 y dejó un legado que lo vio brillando como actor (interpretó a Jeremiah Jesus en Peaky Blinders), escritor, poeta y músico.

Benjamin fue un impulsor de la cultura rastafari radicada en Reino Unido, siempre inspirado por su herencia jamaicana, la lucha contra el racismo, entre otras cosas. Y todo eso, motivó al neoyorquino a realizar esta canción.

“Como activista vegano, y como hombre sabio y compasivo, Benjamin me inspiró durante muchos años. Espero que ‘where is your pride?’ honre su legado y también llame la atención de la gente sobre su vida, su trabajo y sus principios”, dijo Moby en un comunicado. Aquí te dejamos la canción.

Tracklist y fecha de lanzamiento del nuevo disco de Moby

Con el lanzamiento de “Where Is Your Pride?” de Moby, vale la pena repasar lo que se sabe de su nuevo disco hasta el momento. Como mencionamos antes, el álbum llevará por nombre Always Centred At Night y será lanzado el 14 de junio próximo.

El material contará con 13 canciones, todas y cada siendo diferentes colaboraciones como tal. Y en ese sentido, se destacada una lista de artistas de diferentes partes del mundo que dan una idea sobre el sonido diverso que el propio Moby busca para este material. Aquí les dejamos el tracklist.

1. “On Air” ft. serpentwithfeet

2. “Dark Days” ft. Lady Blackbird

3. “Where Is Your Pride?” ft. Benjamin Zephaniah

4. “Transit” ft. Gaidaa

5. “Wild Flame” ft. Danaé Wellington

6. “Precious Mind” ft. India Carney

7. “Should Sleep” ft. J.P Bimeni

8. “Feelings Come Undone” ft. Raquel Rodriguez

9. “Medusa” ft. Aynzli Jones

10. “We’re Going Wrong” ft. Brie O’Banion

11. “Fall Back” ft. Akemi Fox

12. “Sweet Moon” ft. Choklate

13. “Ache For” ft. José James

Portada de ‘Always Centred At Night’ de Moby. Foto: Vía Mute.

