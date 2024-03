Lo que necesitas saber: Llegó el refresh musical de cada 8 días... Aquí les dejamos los lanzamientos musicales de la semana en Sopitas.com.

Estos son los lanzamientos musicales de la semana

Anna Prior nos da una probadita de su próximo EP solista con su nueva canción “Fall Back”

Bueno, Metronomy han decidido tomarse un descanso, pero esto también ha significado una oportunidad para que Anna Prior le entre de lleno a su proyecto solista. Y con ello en mente, nos trae esta sensacional nueva canción llamada “Fall Back”.

Se trata de un tema con tintes de música electrónica dance noventera en la que la también baterista reflexiona sobre si realmente existe el amor incondicional, esto a través de su falta de confianza en las relaciones.

Como dijimos, este es el primer corte que se extrae de su EP que llevará el título de Almost Love y que se lanzará el 13 de junio próximo. La neta, uno de los lanzamientos musicales de la semana que más nos gustó.

Travis anuncia su nuevo disco con la canción ‘Gaslight’

Pianos e instrumentos de viento le dan vida a esta canción con la que, oficialmente, Travis abre una nueva etapa en su carrera rumbo al disco L.A. Times que verá la luz el 12 de julio próximo.

De acuerdo con Fran Healy, él mismo llamó “Gaslight” a esta canción debido a que se encontró con que el término ‘gaslighting’ era el más buscado en internet. Y la canción va un poco sobre eso, sobre los gaslighters; aquellas personas desde amigos, políticos, jefes o profesores, que te hacen perder la confianza en ti mismo. Chequen el video oficial aquí.

Justice se une a los lanzamientos musicales de la semana con “Saturnine” ft Miguel

Estamos a poco más de un mes de que llegue Hyperdrama, el disco con el que Justice rompe ocho años de ausencia desde Woman (2016). Y luego de mostrar algunas colaboraciones de la mano de Tame Impala, llega una más junto a Miguel.

Una pista funky donde los sintetizadores y la voz del cantante de origen afromexicano se entrelazan de la manera más genial posible. Con esta nueva canción, lo único que nos queda es un hype mayor respecto a lo que se viene con el material del dúo francés. Veremos qué tal el próximo 26 de abril.

Moby anuncia nuevo disco y nos trae una nueva canción junto a Lady Blackbird

El año pasado, Moby se aventó la misión de lanzar dos discos… pero el genio musical no descansa. Ahora en los lanzamientos musicales de la semana, el neoyorquino nos trae un temazo llamado “Dark Days” de la mano de Lady Blackbird.

Y aquí hay dos noticiones como tal. El primero: tendremos nuevo disco bajo el nombre Always Centered At Night el 14 de junio. Y la segunda: Moby saldrá de gira en este 2024 después de 10 años de no hacerlo…

La excusa para salir a tourear es el 25 aniversario de Play, aunque por ahora solo se han confirmado fechas en Europa y Reino Unido. Pero no se desilusionen… a lo mejor en una de esas, pronto anuncia fechas en Latinoamérica.

Las Dianas vuelve con “Síndrome del impostor”

A Las Dianas se les ha dado la etiqueta de tocar indie pop, pero también le entran recio a la vibra punky…. La prueba: esta nueva canción llamada “Síndrome del Impostor”.

¿Alguna vez te has sentido condicionado por lo que alguien más piense de ti? Ya saben, esa sensación que provoca tener la validación de una persona en especial y cómo ese sujeto puede llegar a abusar de todo eso… Bueno, pues esta rola va por ahí. ¿Se viene un nuevo disco de la banda de Granada? Esperaremos más noticias, pero mientras, aquí el tema.

Licenciado Sepúlveda es un proyecto emergente que debes escuchar y “Sensacional Cinema Espectacular” lo demuestra

Este lindo espacio en Sopitas.com que ocupamos para lanzamientos musicales de la semana, también lo utilizamos para traer nuevas propuestas a la mesa. Y en ese sentido, Licenciado Sepúlveda es una banda que pinta para cosas que geniales.

Mario Bringas, quien ya sabe lo que es desempeñarse en la música con Los Plastics Revolution. Y en una nueva aventura, se encontró con Francisco Koloffon quien ahora hace realidad su sueño de desempeñarse como músico.

Hasta el momento, han lanzado un par de sencillos seguidos por esta canción llamada “Sensacional Cinema Espectacular”, un tema atmosférico que invita a sentir la nostalgia de los recuerdos a flor de piel. Déjense llevar por esta suave melodía acá… y si ustedes también tienen un proyecto para dar a conocer, échenos mensajito para escucharlos.

The Melvins son una fuerza imparable del grunge y ahora, nos traen “Allergic To Food”

Cualquiera podría pensar que el grunge más crudo y distorsionado se encuentra en el olvido o que no existe ya. Pero nada de eso… Tenemos a The Melvins como esos veteranos que están dispuestos a siempre hacer buen ruido.

La banda tiene una rolota llamada “Allergic To Food” recién salida del horno como adelanto de lo que será su disco Tarantula Heart, listo para lanzarse el próximo 19 de abril. Creemos que no encontrarán un track más potente que este en un buen rato, eh…

Pearl Jam nos trae un trancazo más de su próximo disco con “Running”

Otros que se ve que vienen con la carga de energía a tope, son Pearl Jam. La banda ya nos había mostrado que venían frenéticos con la canción “Dark Matter” que le da nombre a su disco que saldrá el 19 de abril próximo.

Y parece que este material irá por ese camino enérgico de guitarras potentes y ritmos acelerados… No por nada la canción se llama “Running”. A ver si el próximo sencillo que lancen mantiene está vibra acelerada o si por ahí nos muestran algo distinto.

Menciones honoríficas de los lanzamientos musicales de la semana

Bat For Lashes – “Letter To my Daughter”

Cloud Nothings – “I’d Get Along”

Wallows – “Calling After Me”

Maya Hawke – “Dark”

Salt Cathedral – “Thinking (‘bout you, ‘bout me)”

Aurora – “Some Type Of Skin”

