¡Escucha la nueva versión de “Be Around Me” de Will Joseph Cook junto a Chloe Moriondo!

En 2020, Will Joseph Cook no se dejó intimidar por el asunto de la pandemia y emprendió el camino para lanzar su segundo álbum de estudio. Con Something To Feel Good About, el joven músico volvió a romper la escena musical con su propuesta indie-pop sobre todo con canciones como “Be Around Me”, una de sus piezas más reconocidas.

Ahora, entrándole de lleno al 2021, el buen Will vuelve a las andadas con una nueva versión de esa fantástica canción, solo que en esta ocasión lo hace de la mano y voz de otra joven promesa musical: la reconocida youtuber estadounidense Chloe Moriondo.

Will Joseph Cook regresa con una nueva versión de “Be Around Me”

La música recibe a cada momento nuevas propuestas musicales capaces de nutrir nuestras listas de reproducción con increíbles canciones Así lo ha hecho Will Joseph Cook desde hace un tiempo, aunque el boom de su carrera en definitiva se produjo el año pasado con su más reciente disco.

Su canción “Be Around Me” se coló en diversas listas de popularidad y se volvió un fenómeno viral hacia finales del 2020 cuando usuarios a lo largo y ancho de TikTok la utilizaron para adornar sus videos. Pues bien, el éxito para el joven compositor seguirá cimentándose en el año que recién comenzamos con más lanzamientos.

Will Joseph Cook acaba de estrenar una nueva versión la canción antes mencionada, esta vez acompañado con la voz de la cantante Chloe Moriondo una conocida youtuber estadounidense que anda dando sus primeros pasos musicales y a la que deberemos seguir la pista en el futuro inmediato.

En esta nueva entrega, vemos al músico y a Chloe sosteniendo una charla en un chat bastante peculiar, con secuencias llenas de colorido. Pero no te platicamos más. Échale un vistazo al video y disfruta de esta nueva versión de “Be Around Me” para que agregues a tus playlist.

Sobre la colaboración

Por temas de la pandemia, Will Joseph Cock y Chloe tuvieron que grabar esto sin juntarse; es más, sin conocerse en persona. Mientras el estaba en el Reino Unido, él encontró la propuesta musical de la joven Moriondo en TikTok. Y es que ella, de hecho, ocupó la canción de británico para sus videos en esa red social.

“Di por primera vez con la música de Chloe después de que usó el audio de la canción en TikTok, así que es una locura que eso nos haya llevado a una colaboración… Colaborar entre continentes sin conocerse en persona fue algo interesante. Siento que la distancia entre ambos funcionó muy bien con la letra de ‘Be Around Me’, cantando sobre echar de menos de estar con la persona que está dando vueltas en tu cabeza”, dijo Will en un comunicado. ¿Los veremos de nuevo en una canción juntos? Podría ser, así que debemos esta atentos a sus lanzamientos.