Will Joseph Cook: El indie pop inocente que te hará regresar a la juventud

Cuando somos jóvenes tenemos ganas de comernos al mundo, no nos importa absolutamente nada, lo único que deseamos es alcanzar nuestros sueños y mantenernos fieles a ellos. Con el paso de los años, hay dos casos: quien los abandona por completo después de toparse con algún obstáculo y los que se ponen las pilas para conseguirlos. En la música claro que esto también pasa, y un claro ejemplo de esto es Will Joseph Cook.

¿A cuántos de ustedes no les gustaría volver a esos años donde todo era más sencillo? Donde lo único que te importaba era salir con tus amigos, ver si la persona que te gustaba sentía lo mismo por ti, ir a la escuela y por qué no, pasar el rato en fiestas y escuchando música. Bueno, pues si traen esa espinita de melancolía bien clavada en el corazón, les presentaremos a este músico que sin duda los transportará a esa época con sus rolas.

¿Quién es Will Joseph Cook?

Will Joseph Cook es un compositor y productor de tan solo 22 años de edad, originario de Tunbridge Wells, Kent, en el sudeste del Reino Unido. Desde temprana edad se apasionó por la música gracias a los artistas que sus padres escuchaban –así como todos nosotros–, pero conforme fue creciendo y descubriendo nuevos géneros, se enamoró por completo de la música alternativa y de los ritmos bailables, los cuales más tarde mezclaría para crear su propio sonido.

Entre sus influencias menciona a toda clase de artistas, los cuales descubrió gracias a su padre, quien lo llevó a todos los conciertos que eran posibles. Para que se den una idea, Will cita a Vampire Weekend, MGMT y hasta Everything, Everything como su inspiración para dedicarse a esto, y después de ver estos espectáculos se inspiró a desarrollar toda su creatividad musical, comenzando a componer sus propias rolas.

Ver en YouTube

Tocando en Glastonbury y Reading a los 16 años

A los 14 años y después de un tiempo enseñándose a sí mismo los fundamentos de la producción musical con sistemas MIDI y descubriendo una paleta de sonidos específica para su proyecto, Will Joseph Coook finalmente publicó en 2015 y online su primer EP, You Jump, I Run. Gracias a este trabajo y sin saberlo, logró superar el millón de reproducciones y llamó la atención de una disquera muy importante, Atlantic Records.

Desde ese momento, la carrera de Will comenzó a subir como la espuma. Poco a poco se fue haciendo de una pequeña pero fiel base de fans, los cuales abarrotaron las presentaciones que dio en pequeños venues alrededor del Reino Unido, hasta que se le presentaron dos de las oportunidades más grandes de su vida: tocar en los festivales Glastonbury y Reading de 2015. Por supuesto que aprovechó para ganarse por completo al público.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

De ver a Everything, Everything en un escenario a ser su telonero

Después de triunfar en estos verdaderos monstruos de la música a nivel mundial (y con tan solo 16 años), Will Joseph Cook presentó su segundo EP, Proof Enough, un material mucho más maduro donde mezcla completo la melancolía de la guitarra acústica con un par de toques tropicales. Los críticos se apresuraron a anotar el estilo del joven compositor, haciendo comparaciones con todo, desde King Krule hasta los enormes Talking Heads, y elogiaron su talento para crear himnos pop ideales para el verano.

Su sencillo “Beach” en particular comenzó a sonar en el Reino Unido y en los Estados Unidos, lo que le valió a Cook un lugar en el importante festival de Texas, SXSW y un espacio para ser telonero de uno de los grupos a que lo inspiraron a dedicarse a la música, Everything, Everything. Y casi como un sueño hecho realidad, los miembros de esa banda produjeran remixes de algunos de los temas que aparecieron en su segundo EP.

Ver en YouTube

Will trabaja con grandes para su primer LP

Para 2017, Will Joseph Cook no bajó la guardia y mientras daba algunos shows en su país natal, Irlanda, Alemania y Holanda, comenzó a trabajar en lo que se convertiría en su álbum debut, Sweet Dreamer. Para su primer disco de larga duración, este joven talentoso produjo cada uno de los temas por su propia cuenta, aunque también la ayudaron grandes de la industria como Hugh Worskett (Birdy, Rae Morris) y Jack Steadman de Bombay Bicycle Club.

La crítica comenzó a hablar sobre él y su álbum, mencionando que su sonido estaba innovando dentro del enorme panorama del indie pop con rolas como “Treat Me Like a Lover”, “Habit” y “Girls Like Me”. En esta colección de canciones, el joven músico no se complicó la vida, pues es básicamente el soundtrack de una vida adolescente bastante despreocupada, así como la que él lleva, tocando y componiendo por simple amor a la música.

El joven entra a una nueva etapa con su segundo álbum

Luego de seis meses de promocionar este material discográfico, con presentaciones sold out en el Reino Unido, Will sorprendió a todos estrenando un EP titulado If You Want to Make Money. Se trata de tres temas con los que cautivó a mucha más audiencia por la sinceridad de sus letras y la enorme paleta sonora que pasa por diferentes moods, desde la nostalgia con la canción que le da título a este material hasta ritmos juguetones como el que escuchamos en “Fish”.

Tras una enorme temporada agitada, Will Joseph Cook decidió tomarse un descanso para preparar lo que vendrá para su carrera. Agarró sus maletas y viajó hasta Los Ángeles, donde sin querer comenzó a componer su segundo álbum de estudio, Something to Feel Good About, que lanzará bajo su propio sello, Bad Hotel. En esta ocasión, las letras repasan la vida de un chico de 21 años de edad tratando de descifrarlo todo, intentando descubrir de qué se trata el mundo.

Ver en YouTube

Will Joseph Cook está a punto de comerse al mundo con este disco

“Uno de los temas en el disco es vivir un estilo de vida optimista y cariñoso bajo la sombra de algo grande y existencial que todos están sintiendo, o sólo bajo la angustia personal con la que batallas”, explica Will. De muchas formas, la búsqueda de respuestas es la esencia de este disco, que de alguna manera continúa la pasión de Cook por las melodías pop pero llenas de corazón. A pesar de sonar alegre en ocasiones, cada rola del álbum tiene un toque melancólico, resaltando lo frágiles que pueden ser los buenos tiempos.

De este material discográfico –que se estrena el 27 de noviembre– hemos escuchado canciones como “Be Around Me”, “Driverless Cars” y la rola homónima, y en ellas se escucha cómo a pesar de su corta edad y en tan pocos años en la industria musical, ha madurado y muchísimo. Con tan solo 22 años, Will Joseph Cook tiene un futuro prometedor, y todo gracias a que simple y sencillamente él y su música son uno mismo, no hay pretensiones más allá de crear canciones sinceras.

“Me puedo comunicar con música mejor que antes (…) pero en términos de algo con una conexión emocional” dice el músico sobre este álbum, y la verdad es que estamos de acuerdo con él, porque con sus melodías logra recordarnos los sentimientos y emociones de esos años de juventud inocente, cuando lo único que importaba era pasarla bien, escuchando rolas que nos trajeran buenas vibras y para eso, Will se pinta solo.