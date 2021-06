¿Qué pasó? Winston Marshall anuncia que deja Mumford & Sons

14 años después de pertenecer a la banda, este 24 de junio el bajoísta Winston Marshall anunció que deja Mumford & Sons con la intención de evitar que la banda se vea afectada gracias a una polémica que protagonizó en redes sociales hace unos meses, cuando elogió a un periodista estadounidense de extrema derecha.

A través de un texto publicado en sus redes sociales, Marshall compartió su sentir al haber pertenecido a la agrupación británica con la que recorrió varias ciudades del mundo y en la que incluso se hizo acreedor de un Grammy en el año 2013 por el disco ‘Babel’, con el cual la banda comandada por Marcus Mumford ganó en la categoría ‘Álbum del año’.

Winston Marshall publicó un escrito donde daba gracias por pertenecer a Mumford & Sons

“Estaba rodeado por tres compositores de canciones sumamente talentosos y Marcus, nuestro cantante con una voz de uno en un millón”, escribe Winston Marshall. “Avancemos diez años y tocábamos esas mismas canciones todas las noches en arenas, volando en primera clase, alojarse en hoteles de lujo y recibir un buen pago por hacerlo. Fui un chico afortunado”.

En el texto Winston continúa y habla sobre cada uno de sus compañeros en Mumford & Sons. Sin embargo, en un punto explica por qué deja todas esas buenas experiencias con la banda. “A principios de marzo, tuiteé al periodista estadounidense Andy Ngo, autor del bestseller del New York Times, Unmasked”.

Deja la banda por una polémica que protagonizó en Twitter hace unos meses

De acuerdo con el músico, en su tuit felicitó a Ngo por su libro –algo que había hecho con otros autores durante la pandemia– y lo describió como un hombre valiente. “Creí que este tweet era tan inocuo como los demás. Qué equivocado resultó”, menciona el bajoísta en el texto en cuestión, detallando que se convirtió en tendencia y recibió muchos comentarios negativos.

Y es que en el libro en cuestión, el periodista cuenta la historia de Antifa, un movimiento de izquierda en Estados Unidos que él califica como extremista y violento. Esto ha llevado a Andy Ngo a ser catalogado como un autor de extrema derecha, por lo que al recibir el apoyo del músico británico muchos de sus fans asumieron que él tomó una postura.

“La verdad es que mi comentario sobre un libro que documenta a la extrema izquierda y sus actividades no es de ninguna manera un respaldo a la igualmente repugnante extrema derecha. Lo cierto es que informar sobre el extremismo con el gran riesgo de poner en peligro a uno mismo es, sin duda, una valentía.”, indica Marshall.

El músico indica que su polémica inevitablemente arrastró a sus otros compañeros de banda, ya que al ser uno de los miembros originales era inevitable la relación. “Ese nombre (Mumford & Sons) estaba siendo arrastrado por algunas acusaciones bastante feas, como resultado de mi tweet. Lamento mucho la angustia que les trajo a ellos y a sus familias ese fin de semana lo lamento mucho”, afirma el banjoísta.

Marcus Mumford y compañía lo apoyaron a pesar de todo, pero él prefiere dejar la agrupación

“A pesar de la presión para rechazarme, me invitaron a seguir con la banda. Eso requirió valor, particularmente en la era de la llamada ‘cultura de cancelación’. Me disculpé y acepté dar un paso atrás temporalmente”, menciona Winston Marshall en su escrito en el que indica que decidió dejar la banda para no afectar a sus ex-compañeros de banda y tampoco tener que autocensurarse para evitar eso.

El músico británico detalló que si bien ya no estará en Mumford & Sons, continuará trabajando en Hong Kong Link Up, una organización sin fines de lucro que busca vincular a los residentes británicos con los habitantes de Hong Kong que llegan al Reino Unido.

“Why I’m Leaving Mumford & Sons” by Winston Marshallhttps://t.co/JUraN3IDr3 — Winston Marshall (@MrWinMarshall) June 24, 2021

Los demás integrantes de Mumford & Sons le desearon mucha suerte en el futuro

“La banda ha sido el viaje de mi vida. Me marcho con amor en mi corazón y les deseo lo mejor. A la banda, colegas, socios, equipo, todos los que alguna vez vinieron a un espectáculo y todos los que apoyaron a la banda, les agradezco”, finaliza Marshall en su comunicado publicado a través de Medium.

Hasta el momento ninguno de los integrantes de Mumford & Sons ha dicho algo al respecto, aunque a través de la cuenta oficial de la banda se ha publicado una foto del cuarteto en donde Marcus Mumford, Ted Dwayne y Ben Lovett le desean lo mejor a Winston Marshall en el futuro.