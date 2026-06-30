La salida de Gillian Gilbert y Stephen Morris de New Order fue adelantada por Peter Hook, Ahora sólo queda Bernard Sumner.

Lo que necesitas saber: La formación clásica de New Order fue Bernard Sumner en guitarra y voz, Peter Hook en el bajo y la pareja Stephen Morris y Gillian Gilbert en batería y sintetizadores, respectivamente. Ahora sólo queda Sumner.

Sin dos de sus miembros originarles (ya desde hace tiempo se fue Peter Hook), los shows que dará New Order sólo contarán con Bernard Sumner como único integrante de la formación clásica de la legendaria banda británica.

New Order, 2021 / Foto: facebook.com/NewOrder

New Order se presentará en Chile… pero sólo con Sumner como miembro original

En comunicado difundido en redes, New Order anunció su participación en el Primavera Sound de Chile. Una buena noticia… pero que tuvo sabor agridulce, al darse a conocer que la visita de la banda a Latinoamérica no será completa.

Bueno, desde hace años ya no está el bajista Peter Hook… pero ahora se informó que se baja de la presentación Stephen Morris y Gillian Gilbert. De acuerdo con el anuncio, el baterista y la tecladista no se unirán esta vez a New Order “por motivos de salud”.

New Order en el Auditorio Nacional. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada

New Order se presentará en Chile por primera vez, luego de siete años de ausencia. Y, según lo comunicado, Morris y Gilbert no sólo no tocarán en el país sudamericano, sino en toda la gira que próximamente la banda está por comenzar.

“Bernard, Phil y Tom lamentan mucho que Stephen y Gillian no puedan acompañarnos esta vez, pero, por desgracia, las circunstancias lo impiden”, agrega el breve mensaje que New Order publicó en sus redes sociales.

Peter Hook adelantó la salida de Morris y Gilbert

Peter Hook, Bernard Sumner y Stephen Morris formaron Joy Division junto con Ian Curtis. Esto fue en 1976 y, luego del lamentable suicidio de Curtis, en 1980, los tres músicos sobrevivientes formaron New Order, banda a la que prontamente se integró la esposa de Morris, Gillian Gilbert.

Gillian Gilbert con New Order en el Auditorio Nacional. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada.

En 2007, Peter Hook abandonó New Order en medio de disputas legales. Tiempo después, para la reunión de 2011, Tom Chapman entró para ocupar su lugar… y, aunque en 2017 se llegó a un acuerdo sobre el uso de activos y nombre de la banda, Hook nunca se reincorporó y comenzó con presentaciones en solitario, las cuales mantiene a la fecha, interpretando repertorio de Joy Division y New Order.

Peter Hook en el Pabellón del Palacio de los Deportes / Foto: Stephania Carmona (@uncercoverfanny

La salida de Gillian Gilbert y Stephen Morris se dan luego de que, en un programa de YouTube, Peter Hook comentó que le había llegado el rumor de que la próxima gira de New Order sería compuesta por shows en solitario de Bernard Sumner.

“Stephen y Gillian se han ido, eso es lo que he oído”, dijo Hook. “Así que ahora Barney es New Order. Lo cual es bastante interesante. De hecho, ha reservado un concierto en Chile donde tocará como único miembro de New Order, lo cual es bastante irónico”.