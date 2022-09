Parece increíble pero aunque no lo crean, faltan poco más de tres meses para que termine el 2022, un año que nos ha traído música espectacular. Sin embargo, para nuestra fortuna, aún falta que se estrenen discos que llevamos esperando de bandas y artistas que nos encantan, como los mismísimos Yeah Yeah Yeahs.

Como recordarán, hace algunas semanas el trío conformado por Karen O, Nick Zinner y Brian Chase anunciaron con bombo y platillo que después de casi una década sin estrenar nada nuevo, volverán con su quinto material discográfico: Cool It Down. De esta álbum ya hemos escuchado un par de adelantos, como “Spitting Off the Edge of the World” junto a Perfume Genius y “Burning”, que nos han dejado con un gran sabor de boca.

Foto: Jason Al-Taan

Yeah Yeah Yeahs estrenó en vivo otro adelanto

Sin embargo, a unos cuantos días de que esté disponible su nuevo disco, los Yeah Yeah Yeahs sorprendieron estrenando en vivo una rola más. Resulta que el pasado 19 de septiembre, la banda dio un concierto en el foro Metro de Chicago donde además de aventarse esos hitazos que nos vuelven locos, aprovecharon la oportunidad para presentarle a sus fans una canción llamada “Lovebomb”.

Se trata de un tema lento, completamente construido con sintetizadores brillantes y atmosféricos que por un momento te llevan en un viaje guiado por la mágica voz de Karen O, uno de los elementos más destacados de la rola. Esta canción se suma a los sencillos que ya mencionábamos antes, así como a “Fleez” y “Blacktop”, adelanto que la agrupación ha estado tocando durante su gira en los últimos meses. A continuación les dejamos un video grabado por el público para que chequen cómo suena.

¡Falta muy poco para verlos en México!

Recuerden que Cool It Down, el nuevo disco de los Yeah Yeah Yeahs estará disponible el próximo 30 de septiembre y para festejar el lanzamiento, ese mismo día abrirán una pop-up store en la CDMX donde podrán conseguir el álbum y mercancía exclusiva (ACÁ les contamos los detalles para que se lancen).

Por si esto no fuera suficiente, la banda volverá a nuestro país para encabezar el Corona Capital en la capital chilanga, pero también darán una presentación el próximo 17 de noviembre en el Guanamor Teatro Estudio de la perla tapatía. Así que ya lo saben, no hay pretexto para perderse el regreso de esta bandota a México.

Foto: OCESA