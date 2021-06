Checa la nueva versión que Years & Years armó a “The Edge of Glory” de Lady Gaga

Este año está repleto de grandes noticias a nivel musical. Quizá la más emocionante de todas y para los amantes de la música es el regreso de los conciertos y festivales en gran parte del mundo, pero mientras todas esta situación regresa a la normalidad, varios artistas tienen preparadas un par de sorpresas para conmemorar aniversarios importantes. Como el caso de Lady Gaga que este 2021 arranca la celebración de un disco muy importante para ella.

Fue en 2011 cuando la estrella pop lanzó su segundo material discográfico, Born This Way. Este álbum resultó ser muy importante, pues la terminó de catapultar a la fama y la colocó como una de las mujeres más importantes dentro de la industria. Es por eso que para honrarlo como se merece, festejará su décimo aniversario con una reedición donde varios artistas que apoyan a la comunidad LGBTQ+ reinterpretarán las rolas del disco.

Years & Years lanza su versión de un clásico de Lady Gaga

Por acá ya tuvimos chance de escuchar la nueva versión de “Marry The Night” que lanzó Kylie Minogue –que la verdad, le quedó espectacular y si no la han escuchado ACÁ se las dejamos–. Pero ahora, apareció otra rola completamente reimaginada de este álbum tan importante en la carrera de Lady Gaga. Se trata de “The Edge of Glory”, que en esta ocasión quedó en manos del ni más ni menos que Years & Years.

Mientras que en el tema original de Gaga escuchamos una melodía al estilo de Bruce Springsteen, impulsada por las teclas y el saxofón del difunto músico de la E Street Band, Clarence Clemons, la versión de Olly Alexander se apoya en los sintetizadores brillantes de forma constante para presentarnos una rola que si antes ya era ideal para romper la pista de baile, ahora te darán ganas de mover el bote como si no hubiera un mañana.

Esta rola y “Marry The Night” con Kylie Minogue se unen a “Judas” con Big Freedia y la interpretación de Orville Peck de la canción que le da título al disco. Recuerden que la reedición de Born This Way de Lady Gaga que contará con la participación de un montón de artistas invitados llegará a plataformas digitales el próximo 25 de junio. Pero mientras esperamos a que lo estrenen, escuchen la versión de Years & Years a “The Edge of Glory”:

¡Platicamos con Olly Alexander!

Por cierto, hablando de Years & Years, hace poco tuvimos chance de platicar con el mismísimo Olly Alexander, quien nos contó cómo fue el proceso de convertir este grupo en su proyecto solista, las canciones que lanzará muy pronto y por supuesto, el orgullo que siente por representar a la comunidad LGBTQ+ en la industria musical. Si aún no checan la entrevista completa, se las dejamos a continuación porque se puso muy interesante: