Escucha la versión que Kylie Minogue hizo a “Marry The Night” de Lady Gaga

Este 2021 ‘Born This Way’, el segundo y exitoso álbum de Lady Gaga, cumple su décimo aniversario. Y como era de esperarse la cantante anunció que tirará la casa por la ventana para celebrar a este disco tan especial, pues lanzará una reedición que incluirá nuevas versiones realizadas por otros artistas que, al igual que Gaga, apoyan a la comunidad LGBTQ+.

Kylie Minogue reversiona a Lady Gaga en “Marry The Night”

Una de las cantantes invitadas a este proyecto fue Kylie Minogue, la cantante, bailarina y compositora de origen australiano que en esta ocasión nos ha regalado su versión ‘reimaginada’ de la canción “Marry The Night”, uno de los sencillos de Born This Way al que Minogue ha agregado su distinguido toque de dance pop.

Fue este 11 de junio cuando Kylie Minogue y Lady Gaga dieron a conocer a través de sus redes sociales la nueva versión de “Marry The Night”. “¡Sorpresa! Mi versión de “Marry The Night” de Lady Gaga ya está disponible! Únase a mí para celebrar el décimo aniversario de Born This Way. Tiempo de bailar #LOVERS”, escribió la diva del pop a sus seguidores.

Les dejamos la rola para que chequen cómo suena con la voz y estilo de Kylie Minogue:

Formará parte de la reedición de “Born This Way” que Lady Gaga lanzará en los próximos días

Esta nueva versión de Kylie Minogue formará parte del ‘Born This Way The Tenth Anniversary’, el cual llegará a los fans de Gaga y compañía el próximo 25 de junio. Esta reedición estará conformada por los 14 temas originales del álbum y además seis versiones de otros artistas invitados, de las cuales apenas hemos escuchado tres (con la de Kylie).

Y es que anteriormente Lady Gaga dio a conocer una nueva versión a “Judas”, realizada por la rapera estadounidense Big Freedia, así como otra interpretación a la canción “Born This Way (The Country Road Version)” a cargo del músico canadiense Orville Peck.

¿Quiénes creen que sean los otros tres artistas que faltan para esta nueva versión del disco?