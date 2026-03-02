8M 2026: Ruta, horarios y contingentes de la marcha en CDMX

Lo que necesitas saber: Los contingentes partirán desde distintos puntos de Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo de CDMX.

Si planean asistir a la marcha del 8M en CDMX, por acá les compartimos la ruta y los horarios de distintos contingentes que se dirigirán hacia el Zócalo para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y continuar refrendando sus derechos.

Recordemos que el 8 de marzo es una fecha reconocida por la ONU —desde 1977— para reflexionar sobre la importancia de garantizar los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos: social, económico, político y cultural, público y privado.

Foto: Israel Torres-Pexels.

8M 2026 en CDMX: Ruta de la marcha

Distintos contingentes convocan en diferentes puntos sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo de Ciudad de México este domingo 8 de marzo.

Por lo general, los contingentes convocan cerca del Ángel de la Independencia, la Glorieta de las Mujeres que Luchan o el Monumento a la Revolución para marchar sobre Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Madero o 5 de Mayo hasta llegar a la plancha del Zócalo de CDMX.

Horarios y contingentes

Contingente Verde por el aborto libre

Organizaciones como GIRE, Equidad de Género, Católicas por el Derecho a Decidir, Luchadoras, entre otros integran el Contingente Verde por el aborto libre.

El punto de reunión es en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 11:30 de la mañana. Este contingente pide a las participantes llevar algo verde —pañoletas, playeras, gorras— para continuar con las consignas a favor de la interrupción legal del embarazo en México.

Foto: @gire_mx

We R Women On Fire

“Marchamos por las que estuvieron antes, por las que hoy seguimos resistiendo y por las que vienen”.

El contingente de esta colectiva feminista cita a quienes se quieran unir a las 9 de la mañana —para luego salir a las 10:30 rumbo al Zócalo— en la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Foto: @werwomenonfire

Al llegar a la plancha del Zócalo habrá actividades y si necesitan más información, la pueden consultar en el grupo que crearon en WhatsApp —pueden encontrarlo en su cuenta de Instagram en las historias destacadas.

Movimiento de Personas con Discapacidad

Por quinto año consecutivo, la contingenta de mujeres del Movimiento de Personas con Discapacidad participará en el 8M en CDMX.

El punto de reunión será en la Torre del Caballito rumbo al Zócalo. El horario sigue pendiente, pero en cuanto lo sepamos, lo compartimos por aquí.

Foto: @movimientoPcD

Amnistía Internacional Contingente Mixto y Transincluyente

El contingente de Amnistía Internacional (AI) —mixto y transincluyente— está citando en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 11:15 de la mañana.

Sólo es necesario registrarse, por aquí en este enlace que pueden encontrar en link en bio de la cuenta de AI en Instagram.

Foto: @aimexico

Colectivo Aztlán

El Colectivo (de izquierda) Aztlán con participación de estudiantes de la UAM, UNAM y la Universidad Nacional Rosario Castellanos está citando en el Monumento a la Revolución en un horario entre las 11:30 y mediodía.

Foto: @colectivo_aztlan

Familias de víctimas de feminicidio y sobrevivientes

Este contingente esta integrado por familias de víctimas de feminicidio y sobrevivientes, que llevarán las fotos de sus hijas, hermanas, mamás, amigas.

La cita es a las 9 de la mañana en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Piden participar con un pañuelo.