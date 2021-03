8M: Las frases más polémicas de AMLO sobre los movimientos feministas

Con la candidatura al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo algo que levantó mucha polémica, especialmente porque fue por un movimiento de mujeres que pedía que el tabasqueño dejara de respaldar al miembro de Morena: “Ya chole”, dijo en su conferencia mañanera. Sin embargo, esta es solo una de las tantas frases de AMLO sobre los movimientos feministas que han provocado críticas.

“No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio”

A principios del año pasado, después de que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, asistiera a la clásica conferencia mañanera del presidente para explicar una reforma al delito de feminicidio, y de que los reporteros le preguntaran todas sus dudas; López Obrador indicó que no quería que todo lo que se hablara en los medios fuera solamente de este tema, cuando según datos del Secretariado Ejecutivo, en 2020 se presentaron 940 casos.

*A partir del minuto 44:44 AMLO dice esta frase

“Miren, no quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio, ya está muy claro. Se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios, no en todos desde luego, los que no nos ven con buenos ojos aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa. Este es el caso”, dijo el tabasqueño el 10 de febrero de 2020.

“No se disfracen de feministas”

Una de las frases más recordadas que dijo Andrés Manuel López Obrador fue cuando señaló y pidió a sus rivales políticos que no se hicieran pasar por feministas. Sí, esto ocurrió el 25 de febrero de 2020, después de que un reportero le preguntara si su gobierno haría una campaña en contra del machismo, a lo que él respondió que sí. Sin embargo, también aprovechó para indicar que ellos no eran machistas, pero que los conservadores sí lo eran, por lo que les pidió que dejaran de disfrazarse de feministas.

*A partir del minuto 01:35:08 AMLO dice esta frase

“¿Saben dónde está el machismo?, ¿quiénes son los machistas y los que discriminan? Los conservadores (…) Si tienen problemas con nosotros, que no se disfracen de feministas, porque eso es hasta inmoral, además, ¿por qué meterse en un movimiento legítimo a agarrar banderas porque están en contra de nosotros?”, dijo AMLO en aquella ocasión.

“El 90 % de esas llamadas son falsas”

Otra de las frases de AMLO que provocó que varios colectivos feministas lo criticaran, fue cuando indicó que casi todas las llamadas que se han hecho por violencia contra mujeres en nuestro país son falsas. Aunque luego agregó que esto no significaba que no existiera maltrato físico o psicológico contra ellas.

*A partir del minuto 02:07:06 AMLO dice esta frase

“Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces sacan de contexto lo que digo. El 90 por ciento de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado; y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas”, comentó AMLO en su clásica mañanera del 15 de mayo.

“Hay gente infiltrada que utiliza el feminismo”

El 25 de septiembre de 2020, con motivo del Día Naranja, fecha en que la ONU decidió realizar una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres, le preguntaron que acciones ha tomado su gobierno con respecto a esta situación, a lo que respondió que hacían todo lo posible por garantizar que no existieran más feminicidios. Después el tabasqueño aprovechó e indicó de nueva cuenta que había conservadores infiltrados en el movimiento feminista.

*A partir del minuto 01:38:38 AMLO comenta esto

“Hay también en todo esto mucha hipocresía, desde luego es una causa justa, pero hay gente infiltrada que está en contra de nosotros que utiliza lo del feminismo para atacarnos, gentes muy conservadoras inclusive”, indicó AMLO en otra de sus frases polémicas sobre los movimientos feministas.

“Ya chole”

Con la reciente candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y representando a Morena, así como con las denuncias por violación y abuso sexual a mujeres en contra de este político, en redes sociales mujeres y colectivos feministas comenzaron a criticar tanto al guerrerense como al mandatario por el respaldo que le estaba dando con el hashtag #PresidenteRompaElPacto. Aunque lo que nadie esperaba era la respuesta que daría el tabasqueño: “Ya chole”, pues aseguró que solo se trataba de una campaña de los conservadores y medios de comunicación.

*A partir del minuto 01:47:18 AMLO dice esta frase

“Entonces ya, como dicen algunos ¿no?, ‘ya chole’. O sea, que porque van a hacer una campaña en los medios que el Reforma, que El Universal, que los programas de radio, como era antes, conductores de radio, con expertos, con analistas, pontificando, sentenciando, juzgando. Si nosotros padecimos eso durante años, ataques tras ataques”, dijo AMLO el pasado 18 de febrero.

“¿Qué es esto de ‘rompe el pacto’?”

Pues resulta que Andrés Manuel López Obrador no entendió que era esto de #PresidenteRompaElPacto en relación con el caso de ¡ Salgado Macedonio, por lo que confesó en su conferencia mañanera del 25 de febrero que tuvo que preguntarle a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller de que se trataba.

*A partir del minuto 01:14:10 dice AMLO esta frase

“Ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar: ‘Rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto’. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo: Oye, ¿qué es esto de ‘rompe el pacto’?, explícame; y ya me dijo: ‘Rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres’”, esta fue la más reciente frase polémica de López Obrador y con la que se ganó las críticas de mujeres y colectivos feministas, pues también dijo que esta expresión era importada.