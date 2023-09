Lo que necesitas saber: Desde hace meses se veía cerca la libertad de Juan Collado. Sobre todo porque se dio a conocer que la autoridades ocultaron una resolución que lo exoneraba. Ahora la libertad se le otorga por temas de salud.

Juan Collado, abogado de las estrellas de la política (como EPN y Carlos Salinas de Gortari), recuperó su libertad gracias a que el juez reconsideró la medida cautelar que se le impuso. Ya saben, como ocurre en varias sospechosas ocasiones, el susodicho resultó ser alérgico al encierro y vio deteriorada su salud en prisión (o algo por el estilo). Entonces, va pa’ fuera.

El abogado Juan Collado / Foto: Germán Romero-Cuartoscuro.

De acuerdo con las palabras de uno de los defensores de Juan Collado, citadas por Animal Político, el abogado quedó en libertad provisional en virtud de que el juez tomó en consideración el estado de salud del susodicho. Hasta donde se sabe, Collado padece diabetes, hipertensión y tiene episodios de angina. Además, fue diagnosticado con enfermedad coronaria trivascular.

De hecho, por el momento Collado no está en prisión, sino en el Hospital Ángeles del Pedregal, recuperándose de un par de cirugías que se le han realizado. Entonces, con base en nuevos criterios jurisprudenciales, el juez no vio por qué dejar a Collado en prisión preventiva, cuando se ve mejor que continúe con su proceso desde casa… claro, con medidas que garantizarán que no se vaya a pelar.

Juan Collado, abogado de importantes políticos mexicanos / Foto: Juan Pablo Zamora-Cuartoscuro.

Juan Collado sale, después de más de cuatro años en prisión preventiva

En resumen: Juan Collado no está totalmente en libertad, sino en libertad provisional. Ahora seguirá su proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero desde casita y con un brazalete electrónico para que las autoridades lo tengan (supuestamente) bien checado. Además, también se tendrá que presentar regularmente a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares.

Todo lo anterior, según indica Proceso, no impide que Juan Collado tenga que quedarse en casa. Puede andar con toda libertad por todo el país. Sólo que, para evitar que se vaya a dar a la fuga, tendrá que hacer entrega de su pasaporte.

Y a todo esto, ¿quién es Juan Collado?

Collado es un reconocido abogado, cuya cartera de clientes estaba llena de clientes de alto calibre. Por ejemplo, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. De este último, según Animal Político, llevó su divorcio de la actriz Angélica Rivera.

El abogado Juan Collado fue detenido en julio de 2019 y la anécdota es curiosa. Según se cuenta, se encontraba comiendo en un restaurante en compañía del líder del sindicato de PEMEX, Jorge Romero Deschamps. Al momento de que llegaron los agentes con la orden de aprehensión, Collado bien chiles dijo “no te preocupes, yo me hago cargo”… pensaba que iban por el añejo líder sindical; pero cuál: él era el objetivo.

