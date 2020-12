La despenalización del aborto en México: ¿cuánto falta para que sea legal?

La discusión sobre la despenalización del aborto en México es un diálogo largo, profundo y delicado. La interrupción legal del embarazo ha dado saltos importantes en nuestro país durante las últimas décadas, pero a pesar de todos los avances sociales y las pláticas sobre derechos humanos para las mujeres y las personas gestantes, el asunto sigue atorado.

Y justo, en donde el tema se enreda o se detiene es en el apartado legal.

Esta semana, tuvimos la oportunidad de platicar con una experta en temas legislativos: con una diputada federal que ha impulsado en su agenda la legislación para despenalizar el aborto. Conocer a profundidad la situación, enterarnos de los avances actuales y echarnos una asomada a las perspectivas que se vienen para nuestro país.

Les compartimos una parte de la entrevista que tuvimos con la diputada Lucía Riojas sobre la interrupción legal del embarazo y el camino que le espera en México.

Primero lo primero, actualmente en México el aborto está despenalizado únicamente en dos estados: Oaxaca y la Ciudad de México. Sin embargo, aunque esos avances legales son una parte importante, no quiere decir que ya sea libre y gratuito para todas las personas gestantes.

“No es que se haya despenalizado el aborto, sino que se puede interrumpir tu embarazo con base en algunas reformas. En el resto de los estados es una cosa variable e inequitativa. Hay algunos códigos penales estatales que lo permiten en caso de violación, excepto Guanajuato y Querétaro . O sea por ahí ya empezamos mal. Además, si llegara a estar en la ley eso no garantiza nada. Todavía hay muchas trabas, aunque sí, en papel tenemos mucho avances”.

Y no nada más en papel, sino también pues como como movimiento feminista. El feminismo en México está avanzando y está llevando todas estas causas a que sean una realidad”.

Además, la diputada Lucía Riojas cuenta que, aunque hay avances legales, todavía hay un paso importantísimo que se refiere a la aplicación realista de la ley. Más allá de los documentos y en la vida diaria.

“Han reportado que incluso en Ciudad de México, siendo ya un lugar donde la interrupción legal del embarazo es una posibilidad, todavía hay hay personas acusadas por aborto. No está garantizado al 100% el derecho . Mientras existan algunos vacíos legales o causas por las que la mujer, las mujeres, podamos a ir a la cárcel por decidir sobre nuestro cuerpo. En Oaxaca toca lo mismo, ver como se va a ir implementando esta reforma y eso es, de hecho, la parte más más dura de todo. Una pensaría bueno ya es una victoria que cambiamos las leyes, por supuesto que es una victoria, pero la victoria real está en cómo se aplican estas leyes”.

La diputada Lucía Riojas, sin partido, pertenece a la llamada legislatura de la paridad de género. Es conocida así porque en la Cámara de Diputados hay más de 240 mujeres. Aunque el feminismo sí ha llegado a San Lázaro, no ha tomado todas las discusiones, como ella y muchas colectivas quisieran.

“Una pensaría que esto nos permitiría un momento y un contexto en el que temas como éste, referentes a la autonomía de los cuerpos, fueran discutidos de manera profunda y con la dignidad y empatía que el tema lo amerita. Ha habido algunos algunas discusiones por ahí, pero no se ha logrado avanzar a nada en esta legislatura como para decir: ‘Ok, ya logramos el aborto legal seguro y gratuito en todo el país”.

“Siempre que hablamos de los derechos sexuales y reproductivos de las personas o de la autonomía de los cuerpos, no abarca nada más el tema de aborto: vemos también cuál es la relación que tenemos como sociedad con el Estado frente a las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo. Todavía existe pues toda esta regulación de parte del Estado que puedes sí hacer o no hacer con tu cuerpo (…) El tema del aborto, no nada más es un tema de salud pública, de Derechos Humanos, sino también de Justicia Social. De garantizar esta autonomía en las decisiones. Garantizarlo nos avanzaría muchísimo en el reconocimiento de las mexicanas, de las ciudadanas y las mujeres que vivimos en este país, como seres íntegros y autónomos”.