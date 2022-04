“No he visto los videos”, dice Adán Augusto sobre cómo lo cacharon haciendo proselitismo

Siguiendo la milenaria técnica de negarlo todo, aunque medio México haya visto las pruebas, el secretario de Gobernación insiste que no estaba haciendo proselitismo a favor de la Revocación de Mandato. Adán Augusto comentó, especialmente molesto, que él no se ha enterado de las acusaciones.

“No los he visto los videos, no puedo opinar sobre algo que no he visto”, le dijo a un grupo de periodistas que le preguntaron.

Además, Adán Augusto aseguró —aunque todos vieron los videos— que no está haciendo proselitismo a favor de la Revocación de Mandato. “El presidente no está en campaña, entonces no pude haber hecho campaña con él”, decía mientras se alejaba de los micrófonos de Literal México.

Las declaraciones vinieron acompañadas de otros videos en los que se ve al secretario de Gobernación evitando las preguntas de la prensa.

“Yo no hago campaña, no he visto los videos, no los he visto”, insiste molesto el titular de @SEGOB_mx Adán Augusto López @adan_augusto en San Luis Potosí Asistió con la Secretaria de Seguridad @rosaicela_ y el comandante de la @GN_MEXICO_ Gral. Luis Rodríguez Bucio pic.twitter.com/O1Pvtq1Mmk — Literal México (@literalmexico) April 5, 2022

Adán Augusto está llegando a San Luis Potosí para hacer campa… digo, para resolver importantes cuestiones de su cargo. Nada que ver con la Revocación de Mandato. En las escenas se ve acompañado de la secretaria de Seguridad y del comandante de la Guardia Nacional, que también ha sido captado —con uniforme militar— impulsando campañas electorales partidistas.

Los videos y las pruebas que ‘no ha visto’ Adán Augusto

Aunque AMLO negó que el secretario de Gobernación estuviera haciendo proselitismo, aunque aparecieran las fotos y los videos, o Adán Augusto siguiera con la misma narrativa, acá te compartimos un poco de lo que sucedió durante los últimos días.

Resulta que el funcionario federal estuvo en Torreón y en Hermosillo.

En ambas ciudades acompañó eventos políticos de Morena y habló al micrófono. “No tengo ninguna duda que Coahuila dirá que no está solo Andrés Manuel López Obrador”, decía al micrófono Adán Augusto, refiriéndose a un “amanecer democrático” decía en la Comarca. Mientras tanto en Sonora, marchó con pancartas promocionando la Revocación de Mandato.

*Con información de Literal México