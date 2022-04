Aunque hay fotos y videos… AMLO niega que Adán Augusto está de gira promoviendo la Revocación de Mandato

Adán Augusto pasó de ser un callado secretario de Gobernación, que opera acuerdos a puertas cerradas o que no atraía muchos reflectores nacionales, a ser el hombre más platicado en México después de un fin de semana bastante ocupado. En una gira por el norte del país, el tabasqueño apareció varias veces promoviendo la consulta de Revocación de Mandato y participando en eventos de Morena.

AMLO aseguró que —aunque hay pruebas— esas acusaciones no son ciertas y que estaba de viaje cumpliendo otras responsabilidades.

Durante el fin de semana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, participó en, al menos, en dos eventos convocados por Morena. Uno en Torreón y otro en Hermosillo, donde le entró con enjundia a platicar de la Revocación de Mandato.

Hablemos primero del evento de Torreón, que fue presentado como una asamblea informativa del partido. Por ahí se apareció Adán Augusto acompañado de otras polémicas figuras de esta gira partidista, incluido el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

De acuerdo con Proceso, el evento era a puerta cerrada y el secretario de Gobernación había dicho que asistiría a explicar la Reforma Eléctrica.

Sin embargo, las grabaciones al interior del evento cuentan una historia diferente. “No tengo ninguna duda que Coahuila dirá que no está solo Andrés Manuel López Obrador”, decía al micrófono Adán Augusto, refiriéndose a un “amanecer democrático” el día de la consulta de Revocación de Mandato.

Y en Coahuila, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, promocionó la consulta de Revocación de Mandato. Todo, al grito de “¡AMLO no estás solo!”. Más, en: https://t.co/P0x7Oys4ww pic.twitter.com/8VoE32K765 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 3, 2022

También, en medio de acusaciones de haber viajado en aviones militares y utilizando recursos públicos, el secretario de Gobernación asistió a otro evento en Hermosillo.

En esa nueva aparición comentó, también públicamente, de un adelanto sobre la posible Reforma Electoral para modificar al INE. En su participación dijo que los consejeros electorales se irían “con la cola entre las patas“. Finalmente se le vio marchando con una pancarta invitando a votar “para que siga AMLO”.

“Cumpliendo responsabilidades”, dice AMLO

Ante las pruebas del apoyo perfectamente ciudadano, AMLO negó que el secretario de Gobernación ande haciendo lo que todos vimos que sí estaba haciendo.

Sobre el llamado que hizo el secretario @adan_augusto a participar en la consulta de revocación de mandato, @lopezobrador_ dice que está visitando los estados “para cumplir con su responsabilidad no para promover la consulta”. pic.twitter.com/XvWVK84uGq — Animal Político (@Pajaropolitico) April 4, 2022

“En el caso de Adán Augusto, él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mitines. Él, para que se tranquilice, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación. No es precandidato a la presidencia”, dijo el presidente en Palacio Nacional.