El titular de Gobernación, Adán Augusto López, se puso en modo “cinicote”, al dar a entender que le valen las sanciones que le ha impuesto el INE por andar en actos proselitistas. Total, ya van a desaparecer al órgano electoral (diiiiice) y, con ello, adiós sanciones…

“Me quiere agarrar fuera de lugar, pero bueno, si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados”, aseguró Adán Augusto López al ser cuestionado sobre la reciente confirmación de las sanciones que el INE le impuso a él y a otros presidenciables de Morena.

Foto: Presidencia

El comentario de Adán Augusto se da en dos marcos: uno, el de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (en la que se prevé, precisamente, la desaparición del INE) y, dos, el de la sanción a los presidenciables de Morena, confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A Adán López, así como a Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, el TEPJF les ordenó abstenerse de “organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los celebrados el 12 y 26 de junio en el Estado de México y Coahuila, porque podrían vulnerar los principios que rigen a los procesos electorales”.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

La orden del TEPJF fue sólo para confirmar una medida cautelar decidida por el INE, a la cual las “corcholatas” de Morena no hicieron mucho caso.

Ahora bien, respecto a eso de desaparecer al INE, fue en abril cuando AMLO dio a conocer su proyecto de reforma electoral. Ésta trae varios elementos, pero el más importante para lo que dijo en Aguascalientes Adán Augusto es la idea de darle cuello al INE y, en su lugar, dejar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Un órgano con menos capacidades que se limitaría a la instalación de casillas y al conteo de votos.

En el encuentro que tuvo con militantes de Morena en Aguascalientes, el de SEGOB reiteró que aspira a ganar la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Sin embargo, aclaró que si él no es el elegido, no hay bronca: apoyaría al que quede como candidato.

“Si me llaman y me dicen que me toca ir al frente, pues vamos a ir, pero voy a ir con mis otros compañeros, porque, pues solito no vamos a llegar a ningún lado, como también ellos saben que cuentan conmigo”.