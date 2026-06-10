Lo que necesitas saber:

Adán Augusto López se negó a responder respecto a si se le fue retirado su visado.

Ojo con esto, pero el senador de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López, no quiso dar declaraciones respecto a su visado si es que en verdad fue revocado o sigue estando vigente.

Luego de que fuera cuestionado por distintos medios de comunicación, Adán Augusto se mantuvo en la postura de no querer tocar el tema y, luego de que se le insistiera tanto, solo contestó: “Yo no doy declaraciones, gracias”.

adan augusto impuestos
Adán Augusto López / Foto: @adan_augusto

Un periodista le preguntó respecto al estatus de su visado, pero él solo respondió: “Ya saben que no soy de dar declaraciones, no voy a emitir ninguna declaración”.

El periodista siguió insistiendo y le dijo: “Pero sin una declaración, así en corto”, a lo que el exsecretario de gobierno solo le respondió: “No doy declaraciones, ni en corto, ni de lejos, ni de cerca. No acostumbro a dar declaraciones, sino con mucho gusto”.

Y a lo único que quiso dar respuesta fue a la pregunta respecto a su intervención quirúrgica para corregir un problema que tenía en las cataratas, confirmando así la información que dio el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, y cerró diciendo: “Ya me operé un ojo y mañana me opero el otro” y que su operación se la realizará en el IMSS.

5 casos de corrupción y nepotismo de Adán Augusto López
Foto: @adan_augusto

Obviamente, esto dio de que hablar en redes sociales, en primera porque muchos aseguran que sí se le fue retirado su visado y por ello no quiso responder nada respecto al tema, y la segunda por decir que su operación fue llevada a cabo como todo mexicano en el seguro social.

Haciendo burla de que dudan mucho que vaya a ser atendido en el IMSS.

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