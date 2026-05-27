De terror: Reportan presencia de chinches en hospital del IMSS en Guadalajara

Lo que necesitas saber: El IMSS una vez más está dando de qué hablar y ahora por una reciente plaga de chinches en un hospital de Guadalajara.

Si pensabas que ya habías visto todo en el IMSS… agárrate, porque ahora la experiencia viene con paquete incluido: largas filas, horas de espera y salir todo picoteado por chinches. Sí, aunque parezca broma sacada de internet, pacientes denunciaron una presunta plaga de chinches dentro de un hospital del Seguro Social.

Pues pacientes y usuarios de redes alertaron sobre la presencia de chinches en el piso 11 de la UMAE Hospital de Especialidades del IMSS en Guadalajara, Jalisco, y por obvias razones esto ya generó incertidumbre entre pacientes y sus familiares.

Foto: @lacristiada1926

IMSS responde a las denuncias y empieza a fumigar

Luego de que le llovieran miles de críticas al hospital, la dependencia mandó un comunicado por medio de sus redes sociales, en el que informaron que ya se pusieron a chambear para detener la plaga; estas fueron las acciones.

De manera inmediata se realizó una supervisión intensiva de cada una de las áreas del hospital, además de una limpieza profunda y realizar una fumigación preventiva.

Por otro lado, aplicaron un tratamiento térmico en el mobiliario, un método que, según ellos, es completamente ecológico a base de calor para el control de vectores menores y que no desprende químicos, y poder continuar con la atención médica.

Además, el IMSS informó que parte del programa de supervisión en materia de higiene hospitalaria y seguridad, reforzará las medidas al momento de entrar, prohibiendo alimentos y bebidas, bultos como cobijas y la revisión de mochilas y bolsos.

IMSS en el ojo del huracán… de nuevo

Esto de la plaga de las chinches sucede mientras el IMSS enfrenta nuevas críticas por su servicio, pues recientemente familiares de un paciente se quejaron de las irregularidades en el Hospital General de la Zona número 32 en CDMX.

De acuerdo con la denuncia pública que presentó la hija de la paciente, acusó que su mamá estuvo en el hospital por varias horas y que nunca se realizaron los estudios necesarios como tomografías o resonancias magnéticas, pese a las complicaciones de salud que enfrentaba en ese momento.

Esta denuncia, más lo que pasó en Guadalajara, pone en el ojo del huracán una vez más al IMSS, pues mientras la dependencia afirma que está manteniendo los protocolos de seguridad e higiene, miles de usuarios se siguen quejando del mal servicio que brinda el Seguro Social.