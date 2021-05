Administración Federal de Aviación afirma que pronto México regresará a Categoría 1

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Como ya se había filtrado desde la semana pasada, este 25 de mayo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos anunció que México bajaría a categoría 2 en la calificación en materia de aviación civil.

Mucho se especuló sobre por qué habíamos bajado de nivel y aunque a ciencia cierta no conocemos lo que falló para recibir esa calificación, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) del gobierno de México ya se comprometió en recuperar la categoría 1 en “corto plazo”.

Categoría 2

Por medio de un comunicado, la AFAC explica que desde octubre del 2020 las autoridades mexicanas se acompañaron de especialistas internacionales en materia de seguridad aérea, “lo que permitió atender cabalmente en tiempo y forma los hallazgos identificados por la auditoría de la Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte de Estados Unidos”.

¿Entonces por qué nos bajaron de categoría? Explican que esta revisión se aplicó en el mes de octubre cuando la AFAC operaba con una cuarta parte del personal y en medio del rebrote de CODID-19, pero que si se atendieron las observaciones presentadas por Estados Unidos.

Afirman que a pesar de la calificación, la seguridad y operación de los vuelos de aerolíneas nacionales hacia Estados Unidos está garantizada.

“De acuerdo con el formato de revisión dispuesto por la FAA, un número importante de las evidencias documentales, fueron entregadas durante las últimas tres semanas, por lo que es posible que los auditores de ese organismo pudieran no haber valorado a profundidad y cabalidad dichos testimonios. A título de ejemplo, el pasado 20 de mayo se actualizó la Ley de Aviación Civil, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación“, se lee en el comunicado.

Explican que el fallo de la FAA no significa la cancelación de vuelos de México a Estados Unidos, ni limitará operaciones. Señalan que únicamente, de manera temporal, no se podrán abrir nuevas rutas o frecuencias, ni buscar acuerdos de códigos compartidos con aerolíneas estadounidenses.

Refieren que las actividades y operaciones en el espacio aéreo mexicano no sufren afectación alguna, al igual que las rutas nacionales e internacionales.