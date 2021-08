Agreden a Lía Limón, alcadesa electa de Álvaro Obregón, y señala a los granaderos

Lunes bastante sacudido para la vida pública en México. Mientras millones de chamacos regresan a clases presenciales y se acumula el tráfico mañanero, en el Congreso de la CDMX vimos escenas bastante lamentables: Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, fue agredida.

Con sangre en la nariz, Limón estaba manifestándose frente a la sede parlamentaria en Donceles.

De acuerdo con la alcaldesa electa de Álvaro Obregón —que llegó por los partidos de oposición, por cierto— fue agredida por los policías que estaban cubriendo el Congreso de la Ciudad de México.

“Veníamos a dialogar de manera pacífica”, aseguró Lía Limón en un video publicado en sus redes sociales después de la agresión. “En ningún momento ejercimos ningún acto de violencia. Nos acercamos a las vallas”.

Según la alcaldesa electa y política de oposición que tomará protesta en la Álvaro Obregón el próximo 1º de octubre, la golpearon los famosos granaderos de Schrödinger que deambulan por las calles de la Ciudad de México desde el lejano 2018.

“Se supone que en la CDMX ya no había granadero”, acusaba Lía Limón. “Esta fue la agresión de un policía que me dio con un escudo. Estas no son formas de la jefe de gobierno. No son formas del secretario de gobierno”.

Batres asegura que no hubo orden de reprimir

Mientras se arma la melé en las redes sociales y en las calles capitalinas. El secretario de gobierno de la CDMX, Martí Batres, salió a los medios de comunicación a dar la versión oficial de los hechos.

En varias entrevistas, aseguró que no hubo una orden directa a los policías para desatar las agresiones.

“Nunca habrá instrucciones del Gobierno de la CDMX para agredir opositores”, dijo Batres con Ciro Gómez Leyva. “Hasta ahora no ha habido agresiones contra nadie por parte de los que están resguardando el recinto”, aseguró en entrevista con Luis Cárdenas, negando que hubieran agredido a la alcaldesa electa, Lía Limón.

“Hay total libertad. La policía nunca va a golpear a nadie, ni a alcaldes ni a nadie: nuestra postura es de diálogo y de trabajar en el sentido de construir consensos y escuchar a alcaldes y alcaldesas”, puntualizó la versión oficial.