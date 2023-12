Lo que necesitas saber: Adrián Rubalcava sí quedó bien ardido tras ser descartado por el PRIAN para contender por la jefatura de la CDMX. Tanto que no sólo renunció al PRI, sino que hasta pidió a legisladores ratificar a Ernestina Godoy como fiscal... nomás como venganza.

Parece que la (pre)candidatura de Santiago Taboada a la jefatura de la CDMX no dejó muy contentos a algunos del Frente Amplio. Al menos, así lo está dejando ver actos como el de ayer, domingo 11, donde personas identificadas como cercanas al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, reventaron un evento de apoyo al flamante panista.

Santiago Taboada va por la CDMX en 2024 / Foto: Cuartoscuro

“Qué bueno que sólo lo mejor del PRI se está quedando en el PRI”: líder de grupo agredido

De acuerdo con los reportes, fueron integrantes de la Red Juventud Popular del PRI los agredidos en el evento realizado en apoyo a Santiago Taboada… el cual tuvo lugar en Cuajimalpa (por cierto). De acuerdo con la líder de dicha red, Minerva Alamillo, los agresores eran personas encapuchadas. “Fuimos amedrentados”, acusó la priista mientras mostraba restos de los objetos con los que, al parecer, los jóvenes del PRI fueron agredidos.

Sin decir nombres, Alamillo insinuó que las personas que atacaron a los integrantes de la red juvenil priiista que apoya a Santiago Taboada también pertenecen a su partido. Al parecer, no por mucho tiempo: “Sólo les quiero decir que en el partido somos institucionales; en el PRI respetamos acuerdos y no hacemos este tipo de berrinches… así que qué bueno que sólo lo mejor del PRI se está quedando en el PRI”.

Priistas son agredidos en mitin de Rubalcava / Foto: @TaniaLariosMX

Adrián Rubalcava renunció al PRI tras ser descartado como candidato a la CDMX

Lo dicho por Alamillo es una pedradota a Adrián Ruvalcaba quien, recordemos, tras ser bateado en sus intenciones de ser candidato del PRIAN (o sea, del Frente Amplio) a la jefatura de la CDMX, advirtió que se irá del PRI. Más bien, ya se fue:

“El Frente Amplio sí traiciona. No tengo pensado un plan B. Hoy me separo del PRI”, anunció Adrián Rubalcava desde el pasado 18 de noviembre, en un mensaje en redes en el que acusa haber sido “utilizado” por el líder de su expartido, Alito Moreno. “Hablar con la verdad lo da todo. Esto no me lastima solamente a mi, sino también a la sociedad que tiene la esperanza de encontrar una opción”.

Alcalde de Cuajimalpa se deslinda de agresión a priistas

De acuerdo con Animal Político, algunas personas que intervinieron en las agresiones a los priistas simpatizantes de Santiago Taboada fueron identificados como cercanos al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava… de hecho, uno es su secretario particular, Jesús Arrieta. Pero, como ya se esperaba, el equipo del ahora expriista salió a deslindar al susodicho.

“El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, se deslinda del altercado entre particulares, que se registró el domingo a medio día en el Parque La Mexicana”, indica la comunicación citada por Animal Político… y, para acabar de lavarse las manos, se indica que Arrieta dejó de trabajar para el alcalde desde el pasado 30 de noviembre.

