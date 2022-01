Regalo de Reyes Magos: AMLO anuncia nueva sección en la mañanera

“Ni Netflix nos tiene tan pendientes de qué novedades habrá”… dijo nadie, nunca. Parece que AMLO quiere renovar el catálogo de sus mañaneras y hoy, 6 enero, casi como regalo de Reyes, anunció que habrá una nueva sección en sus conferencias matutinas.

Si se despertaron y abajo del arbolito encontraron que Melchor, Gaspar y Baltazar les dejaron pura v… pues AMLO salió al quite y de regalito anunció que habrá una nueva sección en sus mañaneras. Será una dedicada a presentar los avances de la Cuarta Transformación en materia económica y de desarrollo.

Según el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la nueva sección de la mañanera será conducida por Carlos Torres, quien actualmente se desempeña como coordinador de los Programas para el desarrollo.

Para que no se empachen, esta nueva sección (que todavía no tiene nombre así mamalón como “Quien es quién en las fake news” o “El pulso de la salud) no será semanal, como usualmente son algunas otras intervenciones. Nop, ésta será nomás una vez por mes.

“El primer jueves de cada mes vamos a informar al pueblo de México sobre resultados en lo económico, en lo social, para que sepamos cómo vamos en todos los terrenos”, presumió el presidente.

De acuerdo con López Obrador, en esta nueva sección mañanera se darán detalles oficiales de cómo va el país en cuestión de ingresos, deuda, inflación, creación de empleo… incluso se hablará de la bolsa de valores, así como el precio de los productos básico y el salario.

En pocas palabras: “todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el bienestar”, adelantó AMLO. “Esto, además de los informes trimestrales, pero es para ir actualizando la información”.

Entonces, ¿comienza en febrero? No, de hecho con el anuncio llegó la primera edición… nomás que repitiendo información ya dada a conocer con anterioridad. Ya, conforme pase el tiempo se darán exclusivas y anuncios que servirán de cortina de hu… digo, para conocer el verdadero rumbo económico y social del país.

De acuerdo con lo que se expuso, pese la inflación y el rezago económico ocasionado por la pandemia, hubo un incremento del 27.7% en la Bolsa Mexicana de Valores; por otra parte, en lo que respecta al tipo de cambio, AMLO aceptó que, por causa de la pandemia, el dólar llegó a estar en 25 pesos… pero ya se logró bajar. “Ahora estamos prácticamente igual que cuando inició el gobierno. No ha habido depreciación de la moneda”, aseguró el presidente.