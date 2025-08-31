Lo que necesitas saber: La orden ejecutiva pide al departamento de Policía de Chicago no colaborar con el personal militar en patrullajes policiales, incluidas las redadas migratorias.

La guerra de Trump contra los migrantes aún continúa… aunque sus planes en Chicago se han visto interrumpidos, pues el alcalde Brandon Johnson firmó un decreto para que la policía local no participe en las redadas migratorias.

Las redadas a migrantes comenzarán en la ciudad de Chicago. Foto: Getty Images

Alcalde de Chicago rechaza plan migratorio de Trump

Las redadas migratorias de Donald Trump continúan en todo el país, aunque autoridades de diversos estados se han negado a apoyarlo, primero en California y ahora, en Chicago rechazaron participar en el plan migratorio del presidente.

El alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva para que el departamento de Policía de Chicago no colabore con el personal militar en patrullajes policiales.

Entre otras cosas, la orden pide a los elementos no colaborar con agentes federales en patrullajes conjuntos. Así como evitar los operativos de arresto u otras tareas policiales, incluyendo la aplicación de la ley migratoria civil.

Además, el alcalde exige a Donald Trump en “desistir” del despliegue de fuerzas militares en Chicago para el control de migrantes.

Foto: Getty Images

Presidente solicita apoyo de base militar para operaciones migratorias

La orden ejecutiva se da días tan solo días después de que el presidente estadounidense solicitara el apoyo de militares para realizar operaciones migratorias.

Y aunque los planes del gobierno de Trump en Chicago siguen siendo escasos, esta solicitud se suma al plan de desplegar tropas en todo el país, empezando en California. En fin, veremos en qué termina todo esto.