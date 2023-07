Por qué debes saber esto: El alcalde de Reynosa se suma a la larga lista de políticos con acusaciones en contra, peeero por mera "venganza política". Nadie ha hecho nada.

De un lado, el alcalde de Reynosa acusado de uso de recursos de procedencia ilícita… del otro, el exgobernador Cabeza de Vaca, autoexiliado por miedo a que lo metan al tambo por tranzas detectadas en su administración. ¿A quién le van?

Para que no les extrañe si al rato no lo ven tuiteando (o estrenándose en Threads), el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, dice que igual y será porque ya estará entambado. Pero no porque haya hecho algo fuera de la ley… nah, sino porque el exgobernador Cabeza de Vaca así se vengará de él por negarle un trámite.

Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa / Foto: @carlospenaortiz

Peña Ortiz habría sido amenazado por “persona de primer nivel”

De acuerdo con Peña Ortiz, no es que su administración le haya negado un servicio al exgobernador, sino que éste no cumplió los requisitos para solicitar (desde Estados Unidos) una carta de residencia… la cual, se prevé, utilizará para en futuros días registrarse como aspirante a la candidatura presidencial de la oposición.

“Vino [el hermano del exgobernador Cabeza de Vaca] con un poder que no estaba notariado y con unas firmas que no coincidían. Se le negó la papelería (…) Posteriormente, el día de ayer recibí la llamada de una persona de primer nivel, que trabajó con el exgobernador, diciéndome que la iba a pagar”, explicó el alcalde de Reynosa.

Cabeza de Vaca se lanza por presidencia / Captura de Pantalla

Entonces, ¿van a detener al alcalde de Reynosa por negar un trámite?

No exactamente… y aquí es donde entra la otra parte de esta deliciosa historia: en mayo pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas dio a conocer que el alcalde de Reynosa tenía una orden de aprehensión por uso de recursos de procedencia ilícita. Ésta no se complementó porque el susodicho metió el respectivo amparo.

Por lo anterior, de acuerdo con Proceso, la Fiscalía de Tamaulipas aclaró que muuuuy posiblemente la orden de detención a la que hace referencia Peña Ortiz sí existe… pero está relacionada con la investigación ya conocida y no por una venganza política, como aluga el héroe de esta historia.

Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa / Foto: @carlospenaortiz

“Lo más probable es que diga que lo van a aprehender porque perdió un nuevo amparo, e inserta esta alerta en un contexto político, al señalar que lo perseguirá la Fiscalía tamaulipeca porque le negó el documento de residencia al exgobernador”, explicó la fuente de Proceso.

Respecto de las acusaciones del alcalde de Reynosa, el exgobernador Cabeza de Vaca no ha dicho nada. Quizás lo haga este viernes 7 de julio, día en el que, al parecer, dará a conocer su registro como aspirante a la candidatura presidencial de la oposición… o que se baja, uno ya no sabe, después de la fintota que aplicó Enrique de la Madrid.