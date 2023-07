Luego de que el ahora Frente Amplio por México (antes Va por México… antes sólo coalición PRI-PAN-PRD) dio a conocer las reglas para elegir a su candidato presidencial, lo que más ha caracterizado a los aspirantes de la oposición es decir “yo me bajo”. Y parecía que lo mismo iba a pasar con el otrora junior Enrique de la Madrid… pero…

Ayer, 2 de julio, el extitular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, confirmó que él seguirá en la carrera por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México… pese a que horas antes había dado señales de que, al igual que Lilly Téllez, Germán Martínez, Alejandro Murat, etc, etc, etc, él también iba a dejarle el camino abierto a Xóchitl Gálvez… o a quien quiera que participe en el muy engorroso proceso para elegir al candidato presidencial de la oposición.

Enrique de la Madrid / FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM

“Yo no me bajo”, aseguró Enrique de la Madrid en un video difundido ayer en sus redes sociales. “Seguiré adelante y venceremos”, agregó en la nada emocionante grabación rematada con la frase “esta lucha no se trata de mí”.

Enrique de la Madrid irá contra Xóchitl Gálvez y Santiago Creel… o otros

Horas antes de confirmar que seguirá buscará la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (la cual, diiiiiiiiiiicen algunos analista que ya la ven más que dada a la recién destapada Xóchitl Gálvez), Enrique de la Madrid dio señales de que él también se iba “a bajar”. Esto, con un video, igual compartido en sus redes, en el que advirtió que, tras analizar a los obstáculos que había en su camino, iba a dar un “mensaje muy importante”.

Enrique de la Madrid y Claudio X. González / FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Al parecer, ese mensaje nomás fue echado a redes para medirle el agua a los camotes; es decir, para ver cuánta gente le pedía que no se bajara de la contienda. Total, como dejó claro minutos después, se registrará como precandidato y hará todo el trámite del Frente Amplio por México, consistente en primera instancia en conseguir 150 firmas que avalen que cuenta con cierto apoyo del electorado.

Luego de la recolección de firmas, Enrique de la Madrid tendrá que participar en un foro, del cual saldrán los tres precandidatos que pasarán a la batalla final y por ser la batalla final se prevé que será ultraviolenta… o no: ese trio participará en más foros y, por último, en una consulta. Luego de todo esto, a inicios de septiembre conoceremos al candidato del Frente Amplio por México.