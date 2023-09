Lo que necesitas: El alcalde de Tepeaca nos dejó una bella postal de cómo se conducen varios políticos: bien amables cuando saben que son vistos… pero todo lo contrario cuando se apagan las cámaras.

Y en la gustada sección “mírenlo cómo sigue valiéndo verg%&/”… el alcalde que gusta de mandar a la ídem a la menor provocación (nos referimos al alcalde de Tepeaca, Puebla), pide que no malinterpreten sus agresiones verbales y que se fijen bien a quién cordialmente pidió dirigirse a la “v word”.

En uno de los más lamentables comunicados de los que hemos tenido conocimiento en los últimos años (y la batalla no es mínima), José Huerta Espinoza, alcalde de Tepeaca, aclara que el “inusual lenguaje” que utilizó en el live que realizó el pasado domingo, para nada estuvo dirigido a gente y periodistas, como se ha difundido en diversos medios… nahhhh, él sería incapaz (y quizás no por falta de ganas, sino porque su evento no contaba con cobertura mediática, dice).

¿Entonces, a quién y por qué se dirigió con tanto desdén?

Pues, dejando en evidencia que trata de la verg$%& a sus subalternos, el alcalde de Tepeaca confiesa en su comunicado que su muy florido vocabulario fue dirigido en esa ocasión a funcionarios del municipio que flamantemente representa. A gente de Protección Civil, para ser más claros.

“Mi reacción se derivó por una molestia provocada por la ausencia de personal de Protección Civil”, acepta Huerta Espinoza… es que “minutos antes de la transmisión se suscitó un incidente menor durante el desarrollo de la feria”. Entonces, ya cuando los vio haciendo acto de presencia (a los de Protección Civil), dijo: “oh, demasiado tarde amigos, ya pueden retirarse”… no así, sino de un forma un poquito más agresiva.

Alcalde de Tepeaca, Puebla / Foto: Facebook/pepe.huertaespinoza

¿Entonces, por algo menor echa pestes? Bueno, ni tan menor, señala inmediatamente el alcalde. Contradiciéndose, pues. Dicho incidente “pudo haber afectado la integridad de los expositores y ciudadanos”, aclara el funcionario poblano.

“Soy un hombre que siempre se ha conducido con respeto”, dice alcalde de Tepeaca

Por si no saben qué onda con este güey… pues ahí tienen que la semana post fiestas patrias la iniciamos con un video grabado de un live en el que se le captó en estado natural. Primero (cuando sabía de la presencia de la cámara), muy cordial y toda la cosa, invitando a la gente a ir a su nada concurrido evento (la primera Feria del Taco en el municipio, dice)… pero una vez que creyó terminada la transmisión, ahí cambió la cosa.

“Ya corre a esos pendejos, ¿para que los quiero acá?, que se vayan a la verg%&/”, dijo el alcalde de Tepeaca, cuando creyó que su colaborador ya había concluido la transmisión…. No tan confiado, ya que todavía alcanzó a preguntar “¿se oyó?, ¿no verdad?”. “No”, le responde alguien que, muy seguramente, ahora se encuentra sin chamba.

Pese a que las groserías le salieron con mucha naturalidad, señal de que quizás así es como se dirige a la gente que lo rodea (claro, cuando no es escuchado por ésta), el alcalde de Tepeaca concluye su lamentable comunicado con el clásico “pregunten a mis cuates y verán que soy buena onda”. Según Huerta Espinoza, toooooda la gente que lo conoce sabe que se conduce con respeto y que siempre ha honrado el cargo que ostenta. Pues no se ve…

Te puede interesar