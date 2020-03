Alcalde de Los Ángeles ordena a habitantes aislarse en sus hogares para evitar propagación de COVID-19

Aunque Eric Garcetti ha ordenado que las personas tengan el menor contacto posible, por el momento el funcionamiento de supermercados, bancos de alimentos, gasolineras, bancos, entre otros negocios y lugares públicos seguirá como de costumbre. Eso sí, las personas podrán salir a comprar medicamentos a la farmacia y a comprar el súper cuando lo necesiten.

Cabe mencionar que hasta el momento la ciudad de Los Ángeles cuenta con 231 casos confirmados, y al ser la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos, se espera que el número de contagios aumenten significativamente en los próximos días.

Locations of #COVID19 cases in LA County as of 3/19.

**Please do not assume that one location is safer than another. Cases are occurring across LA County, so please stay home whenever possible and practice social distancing if you must go out.** #StaySafeStayHome pic.twitter.com/rU6TTYLulX

