Ahora sí que la navidad es de esas épocas en las que hay que repartir mucho amor al prójimo, darle muchos abrazos y besos… pero alguien dígale al alcalde de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Adrián Esper Cárdenas, que eso de repartir amor y buenos deseos en estas fiestas decembrinas, no incluyen darle semejante besote a la banqueta, o al suelo, en su defecto…

Resulta que el mentado alcalde, andaba grabando un video pa’ su gente en el que iba dando un rol en su bicicleta mientrasle deseaba felices fiestas a las familias del municipio… y de pronto, bajaaaaaan. En el video, se puede observar cómo el alcalde estaba saludando a algunas personas cuando de pronto se fue de frente contra la ‘barda’ de la ciclopista y ¡BAM! Y lo peor de todo es que este asunto quedó grabado para la posteridad y pasó de ser un bonito mensaje navideño, a un video viral.

Veamos justo el momento en el que le dio unos becerros al suelo:

🚨 CAE EL ALCALDE 🚨❇️ 🎥 (HD) – EL ALCADE SE ACCIDENTA 🥴 CUANDO RECORRIA 🚲 LA CIUDAD REPARTIENDO JÚBILO 🎁 NAVIDEÑO 🎄 A LA POBLACIÓN 🎅🏼💥 INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CAER; CON BRÍO Y RESILENCIA 🤕 SE LEVANTA 💪🏼, SALUDA 👋🏼 Y CONTINÚA EL RECORRIDO SIN LESIONES 💥#CiudadValles 🌳💜#PandAguanta 🐼 🥊#SiempreMeLevanto 🔝 Posted by H. Ayuntamiento de Ciudad Valles on Sunday, December 22, 2019



“¡Heeeeey! ¿Cómo andaaaan? ¡Feliz navidaaaaaaaayyyyy!”, fueron las bellas palabras que el político le dijo a su pueblo para desearles unas felices fiestas. Pero bueno, de acuerdo con reportes del ayuntamiento, no se lesionó de gravedad… hasta dijo que “como luego me caigo en los patines, luego tengo buenos reflejos”, noooo pos sí, se notó. Sea como sea, alguien dele una chela porque el alcalde tomó su caída como algo gracioso y no se puso a sacar su furia del ‘ridículo’. Bien ahí.

Va una vez más el video, ahora pónganle atención a la cámara lenta. Si te ríes, shot. *Termina hasta las chanclas*