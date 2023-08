Lo que necesitas saber: Lo que no toma en cuenta la alcaldesa de Chilpancingo son los reclamos por la violencia en el municipio (y los videos en los que se le ve en reuniones con supuestos líderes del crimen organizado) .

Seeeee, seguro… y tan orquestada está la campaña de violencia política que sufre la alcaldesa de Chilpancingo, que quién sabe cómo le hicieron, pero la pusieron en la misma mesa que supuestos líderes del crimen organizado.

Pero de ese muy polémico y revelador caso habló Otilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero… no, ella nomás se refirió a las críticas que recibe por las pequeñas manitas de gato que le da a la ciudad, las cuales no son bien recibidas por los ciudadanos. Pin$%&/es malagradecidos: no valoran lo que hace y nomás se quejan de la inseguridad.

“No es tema del monumento”, explicó la alcaldesa, en referencia a las críticas que le han hecho a raíz de la instalación de una estatua en honor de Aurora Mesa, la primera alcaldesa que hubo en México. “Es todo lo que hace lo que hace la presidenta Norma Otilia, hasta si le hago un festejo a los padres, van a salir con ‘ahí está Lady Pachangas’”, reprochó la alcaldesa de Chilpancingo con la voz entrecortada, para luego acusar que siente que, en efecto, es blanco de violencia política de género.

Con lágrimas, Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, acusó sufrir violencia política de género.



Señaló que se critican las acciones que realiza, pese a que ha sido captada en reuniones con presuntos integrantes del crimen organizado.



Video de Twitter pic.twitter.com/BcEGN1Htex — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 22, 2023

¿Violencia política… o hartazgo por crisis de inseguridad en Chilpancingo?

Pues a lo mejor sí muy bonitas las obras y monumentos que ha mandado a colocar, pero todo eso vale ·$%&/ con la ola de inseguridad que se vive. Nomás hay que recordar que hace un mes unos 3 mil sujetos tomaron la vialidades y hasta lograron ingresar a las oficinas en las que despacha Norma Otilia… ¿y ella? Brilló por su ausencia.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernandez / Foto: Facebook/NormaOtiliaHernandez

Bueno, de hecho, por aquellas fechas también fue víctima de un ataque armado la prima de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. En este hecho, murió asesinado Humberto del Valle Zúñiga, esposo de la mandataria estatal.

La vieja confiable… usada no sólo por alcaldesa de Chilpancingo, sino hasta Salgado Macedonio

Lo dicho por Norma Otilia no es la primera vez que se escucha en Guerrero. Haciendo de lado la muy evidente crisis de violencia en el Estado, el senador Félix Salgado Macedonio también acuso que hay violencia política de género… no contra él, claro, sino contra su hija, la gobernadora Evelyn Salgado.

“Esas voces que surgen del anonimato no van a minar la voluntad de un pueblo; porque es cobarde hablar mal de una mujer”, aseguró el senador de Morena. “Uno debe de respetar a las mujeres”, dijo bien cinicote el hombre que pudo gobernar Guerrero, peeeeero acusaciones de acoso y abuso le tumbaron la candidatura.

